Игнатьев назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 14-го тура между ЦСКА и «Спартаком».
«Ожидаю победы армейцев. У них более сбалансированная и выстроенная игра. Скорее всего будет незначительное преимущество. У «Спартака» более быстрая игра, но всe равно фаворитом считаю ЦСКА», – сказал Игнатьев.
- Матч пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
- После 13-го тура ЦСКА располагается в РПЛ на 5-м месте с 24 очками. «Спартак» занимает 6-ю позицию с 22 баллами.
Источник: Vprognoze.ru