Игнатьев назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 14-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

«Ожидаю победы армейцев. У них более сбалансированная и выстроенная игра. Скорее всего будет незначительное преимущество. У «Спартака» более быстрая игра, но всe равно фаворитом считаю ЦСКА», – сказал Игнатьев.