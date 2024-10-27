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  • Дюков ответил, устраивает ли его работа комментаторов «Матч ТВ»

Дюков ответил, устраивает ли его работа комментаторов «Матч ТВ»

27 октября 2024, 12:35
7

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от работы комментаторов «Матч ТВ».

  • Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
  • Его раздражает работа российских комментаторов.
  • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Устраивает ли вас работа комментаторов РПЛ – что нравится, что нет, есть ли у вас какие-то претензии и кто ваш любимый комментатор?

– Я считаю, что у нас есть хорошие комментаторы, которые отлично понимают игру и все, что происходит вокруг нее. А главное, умеют это интересно, иногда с хорошим юмором, рассказать. Конкретные персоналии я все же не хотел бы сейчас выделять.

Если же говорить о пожеланиях, то хотелось бы, чтобы комментаторы обращали чуть больше внимания на положительные моменты в нашем футболе. Например, по кубковому матчу «Крыльев» и «Динамо» можно сделать акцент на отсутствии турнирного значения, а можно – на красивых голах, молодых россиянах на поле и атакующем футболе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1730022519
И главное чтобы не забывали похвалить работу функционеров РФС))
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шахта Заполярная
1730022882
Не дюкова должны устраивать комментаторы, а зрителей (болельщиков) кто смотрит и слушает эту галиматью, этот междусобойчик в эфире
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Томик
1730026605
Профессионалов разогнали. Набрали Геничей и остальных восхвалителей газпромовского футбола. Такое себе. Сами себя хвалят, а когда не хватает этого, подтягивают Дюковых да Медведевых. Ну а трактовки эпизодов у этих комментаторов похлеще судейских. Лучше и не слушать этих "специалистов".
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