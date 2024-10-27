Дюков ответил, устраивает ли его работа комментаторов «Матч ТВ»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от работы комментаторов «Матч ТВ».

Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Устраивает ли вас работа комментаторов РПЛ – что нравится, что нет, есть ли у вас какие-то претензии и кто ваш любимый комментатор?

– Я считаю, что у нас есть хорошие комментаторы, которые отлично понимают игру и все, что происходит вокруг нее. А главное, умеют это интересно, иногда с хорошим юмором, рассказать. Конкретные персоналии я все же не хотел бы сейчас выделять.

Если же говорить о пожеланиях, то хотелось бы, чтобы комментаторы обращали чуть больше внимания на положительные моменты в нашем футболе. Например, по кубковому матчу «Крыльев» и «Динамо» можно сделать акцент на отсутствии турнирного значения, а можно – на красивых голах, молодых россиянах на поле и атакующем футболе.