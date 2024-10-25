26 октября 2024 года на стадионе «ВВК-Арена» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Аугсбург» примет «Боруссию» Дортмунд. Оба клуба стремятся улучшить свои позиции в чемпионате и показать уверенную игру.

«Аугсбург»

«Аугсбург» находится на 15-м месте в Бундеслиге, набрав 7 очков за 7 туров. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в 12 последних матчах турнира. В последнем матче «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (1:3), что подчеркивает их трудности в защите. В последних пяти матчах они забили 6 голов, но также пропустили 11, что свидетельствует о нестабильности их игры.

Лучший бомбардир команды – Филлип Титц, забивший 3 гола в 8 матчах. Несмотря на общую неудачную серию, «Аугсбург» показывает неплохую игру дома, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей.

Последние матчи «Аугсбурга»:

«Боруссия» Д

«Боруссия» Дортмунд занимает 7-е место с 13 очками после 7 туров. Команда стабильно забивает в последних пяти матчах, отметившись 16 голами, но также пропустила 11 голов, что говорит о проблемах в защите. В последнем матче «Боруссия» обыграла «Санкт-Паули» (2:1), но на выезде они проигрывают в трех последних играх в Бундеслиге, что вызывает опасения перед предстоящим матчем.

Лучший бомбардир «Боруссии» – Серу Гирасси, с 7 голами в 8 матчах. Несмотря на неудачные выездные игры, «Боруссия» обладает сильной атакующей линией, способной создать проблемы для обороны соперника.

Последние матчи «Боруссии» Д:

Личные встречи

В последних встречах «Боруссия» Д доминирует над «Аугсбургом», не проигрывая в 7 последних матчах против этого соперника. В каждой из этих встреч они забивали, что подчеркивает их способность успешно атаковать против «Аугсбурга». Однако «Аугсбург» также регулярно забивает в матчах с «Боруссией», отметившись в 16 из 18 последних встреч, что предполагает открытую и результативную игру.

Последние личные встречи:

Статистика

«Аугсбург»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

6 голов в последних 5 матчах

Пропущено 11 голов в последних 5 матчах

«Боруссия» Д

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

16 голов в последних 5 матчах

Пропущено 11 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Боруссия» Д

«Боруссия» Д, несмотря на неудачи в выездных матчах, обладает явным преимуществом в классе и атакующем потенциале. Ожидается, что они смогут воспользоваться слабой обороной «Аугсбурга» и добиться победы. Однако «Аугсбург» также способен забить, особенно учитывая их статистику против «Боруссии».

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Боруссии» Д за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Боруссии» Д со счетом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Боруссии» Д за 9.50.