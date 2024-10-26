26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Матсима
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
14
Вольф
37
Реджбечай
16
Ониика
20
Клод-Морис
9
Тиц
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
9
Гирасси
5
Матсима
5
Бауэр
5
Бауэр
5
Матсима
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
20
Клод-Морис
7
Кабадайи
7
Кабадайи
20
Клод-Морис
26
Рюэрсон
66
Кабар
66
Кабар
26
Рюэрсон
3
Антон
23
Джан
23
Джан
3
Антон
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
14
Мален
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Мален
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
217
725
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Боруссии» Д, 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»