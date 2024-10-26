Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аугсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Аугсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

26 октября 2024, 15:20
Аугсбург
26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
25' А. Клод-Морис 50' А. Клод-Морис
4' Д. Мален
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Матсима
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
14
Вольф
37
Реджбечай
16
Ониика
20
Клод-Морис
9
Тиц
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
9
Гирасси
5
Матсима
5
Бауэр
5
Бауэр
5
Матсима
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
20
Клод-Морис
7
Кабадайи
7
Кабадайи
20
Клод-Морис
26
Рюэрсон
66
Кабар
66
Кабар
26
Рюэрсон
3
Антон
23
Джан
23
Джан
3
Антон
20
Забитцер
13
Гросс
13
Гросс
20
Забитцер
14
Мален
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Мален
8
Нмеча
14
Байер
14
Байер
8
Нмеча
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
217
725
Сейвы
3
2
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Боруссии» Д, 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия» Д

«Аугсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Аугсбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+