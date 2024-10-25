26 октября 2024 года на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Англии между «Эвертоном» и «Фулхэмом». Обе команды постараются улучшить свои позиции в турнирной таблице, демонстрируя свои лучшие стороны в атаке.
«Эвертон»
«Эвертон» занимает 16-е место в таблице с 8 очками после 8 туров. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги и показывает стабильную игру, особенно в обороне. В последних 5 играх «Эвертон» забил 6 голов и пропустил всего 3. Дуайт Макнил, забивший 4 гола в 10 матчах, остается ключевой фигурой в атаке команды. Однако «Эвертону» необходимо улучшить реализацию своих моментов, чтобы подняться в турнирной таблице.
Последние матчи «Эвертона»:
- «Ипсвич» 0:2 «Эвертон»
- «Эвертон» 0:0 «Ньюкасл»
- «Эвертон» 2:1 «Кристал Пэлас»
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (по пенальти 5:6)
«Фулхэм»
«Фулхэм» находится на 10-м месте с 11 очками. Команда демонстрирует хорошие атакующие действия, забивая в 7 последних матчах Премьер-лиги. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 8 голов, но пропустил такое же количество, что указывает на проблемы в обороне. Рауль Хименес – главный бомбардир команды с 5 голами в 10 матчах. Однако клубу необходимо стабилизировать игру в защите, чтобы избежать потерь очков.
Последние матчи «Фулхэма»:
- «Фулхэм» 1:3 «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити» 3:2 «Фулхэм»
- «Ноттингем Форест» 0:1 «Фулхэм»
- «Фулхэм» 3:1 «Ньюкасл»
- «Престон» 1:1 «Фулхэм» (по пенальти 16:15)
Личные встречи
В последних матчах между этими командами «Фулхэм» имеет преимущество, не проигрывая в 6 последних встречах против «Эвертона». За этот период они дважды побеждали и четыре раза сыграли вничью. Это говорит о том, что «Фулхэм» умеет играть против «Эвертона», особенно эффективно действуя в контратаках.
Последние встречи:
- «Эвертон» 0:1 «Фулхэм» (12.08.2023)
- «Эвертон» 1:3 «Фулхэм» (15.04.2023)
- «Фулхэм» 0:0 «Эвертон» (29.10.2022)
Статистика
«Эвертон»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Фулхэм»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч «Эвертон» – «Фулхэм»
Учитывая текущую форму и статистику, можно ожидать упорный матч с обилием моментов. «Эвертон» будет стремиться воспользоваться поддержкой своих болельщиков на «Гудисон Парк», в то время как «Фулхэм» попытается использовать свои быстрые атаки и слабости обороны соперника. С учетом их последних встреч и текущей формы, вероятен исход с минимальной победой одной из команд.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Победа «Фулхэма» или ничья – коэффициент 2.00
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Исходя из анализа, вероятным исходом будет ничья или минимальная победа одной из команд. Предполагаемый счет: 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.