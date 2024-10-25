26 октября 2024 года на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Англии между «Эвертоном» и «Фулхэмом». Обе команды постараются улучшить свои позиции в турнирной таблице, демонстрируя свои лучшие стороны в атаке.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 16-е место в таблице с 8 очками после 8 туров. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги и показывает стабильную игру, особенно в обороне. В последних 5 играх «Эвертон» забил 6 голов и пропустил всего 3. Дуайт Макнил, забивший 4 гола в 10 матчах, остается ключевой фигурой в атаке команды. Однако «Эвертону» необходимо улучшить реализацию своих моментов, чтобы подняться в турнирной таблице.

Последние матчи «Эвертона»:

«Фулхэм»

«Фулхэм» находится на 10-м месте с 11 очками. Команда демонстрирует хорошие атакующие действия, забивая в 7 последних матчах Премьер-лиги. В последних 5 играх «Фулхэм» забил 8 голов, но пропустил такое же количество, что указывает на проблемы в обороне. Рауль Хименес – главный бомбардир команды с 5 голами в 10 матчах. Однако клубу необходимо стабилизировать игру в защите, чтобы избежать потерь очков.

Последние матчи «Фулхэма»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами «Фулхэм» имеет преимущество, не проигрывая в 6 последних встречах против «Эвертона». За этот период они дважды побеждали и четыре раза сыграли вничью. Это говорит о том, что «Фулхэм» умеет играть против «Эвертона», особенно эффективно действуя в контратаках.

Последние встречи:

«Эвертон» 0:1 «Фулхэм» (12.08.2023)

«Эвертон» 1:3 «Фулхэм» (15.04.2023)

«Фулхэм» 0:0 «Эвертон» (29.10.2022)

Статистика

«Эвертон»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Фулхэм»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч «Эвертон» – «Фулхэм»

Учитывая текущую форму и статистику, можно ожидать упорный матч с обилием моментов. «Эвертон» будет стремиться воспользоваться поддержкой своих болельщиков на «Гудисон Парк», в то время как «Фулхэм» попытается использовать свои быстрые атаки и слабости обороны соперника. С учетом их последних встреч и текущей формы, вероятен исход с минимальной победой одной из команд.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Победа «Фулхэма» или ничья – коэффициент 2.00

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Исходя из анализа, вероятным исходом будет ничья или минимальная победа одной из команд. Предполагаемый счет: 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.