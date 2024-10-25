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    • Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Ипсвич», Премьер-лига Англии, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Ипсвич», Премьер-лига Англии, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Англии между командами «Брентфорд» и «Ипсвич». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч важным для обеих сторон.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает 13-е место в таблице с 10 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 6 последних матчах подряд, однако проблемы в обороне остаются актуальными – в 10 последних играх «Брентфорд» пропускал как минимум один гол. В последних 5 матчах они забили 11 голов, но и пропустили 10, что указывает на открытый и атакующий стиль игры. Лучший бомбардир команды – Бриан Мбемо с 6 голами в 9 матчах.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» идет на 17-й позиции с 4 очками и не может выиграть в последних 8 матчах Премьер-лиги. Команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне, забивая всего 4 гола за 5 последних матчей и пропуская 9. Лучший бомбардир команды – Лиэм Делап, у которого 4 гола в 9 играх. На выезде «Ипсвич» также не показывает уверенной игры, и команда старается укрепить свои позиции, чтобы избежать зоны вылета.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает преимущество «Брентфорда». Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Ипсвича». В последних трех играх между этими командами «Брентфорд» всегда забивал. Это добавляет уверенности хозяевам перед предстоящей встречей.

    Последние встречи:

    • «Брентфорд» 2:0 «Ипсвич» (10.04.2019, Чемпионшип)
    • «Ипсвич» 1:1 «Брентфорд» (18.09.2018, Чемпионшип)
    • «Брентфорд» 1:0 «Ипсвич» (07.04.2018, Чемпионшип)

    Статистика

    «Брентфорд»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    «Ипсвич»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ипсвич»

    С учетом текущих форм команд и статистики, «Брентфорд» выглядит фаворитом в этом поединке, особенно учитывая их результаты в последних домашних матчах. «Ипсвич» же не демонстрирует уверенной игры в атаке и продолжает допускать ошибки в обороне, что может быть решающим фактором в пользу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брентфорда» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Брентфорда» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом является победа «Брентфорда» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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