26 октября 2024 года на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Англии между командами «Брентфорд» и «Ипсвич». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч важным для обеих сторон.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 13-е место в таблице с 10 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 6 последних матчах подряд, однако проблемы в обороне остаются актуальными – в 10 последних играх «Брентфорд» пропускал как минимум один гол. В последних 5 матчах они забили 11 голов, но и пропустили 10, что указывает на открытый и атакующий стиль игры. Лучший бомбардир команды – Бриан Мбемо с 6 голами в 9 матчах.

Последние матчи «Брентфорда»:

«Ипсвич»

«Ипсвич» идет на 17-й позиции с 4 очками и не может выиграть в последних 8 матчах Премьер-лиги. Команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне, забивая всего 4 гола за 5 последних матчей и пропуская 9. Лучший бомбардир команды – Лиэм Делап, у которого 4 гола в 9 играх. На выезде «Ипсвич» также не показывает уверенной игры, и команда старается укрепить свои позиции, чтобы избежать зоны вылета.

Последние матчи «Ипсвича»:

Личные встречи

История личных встреч показывает преимущество «Брентфорда». Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Ипсвича». В последних трех играх между этими командами «Брентфорд» всегда забивал. Это добавляет уверенности хозяевам перед предстоящей встречей.

Последние встречи:

«Брентфорд» 2:0 «Ипсвич» (10.04.2019, Чемпионшип)

«Ипсвич» 1:1 «Брентфорд» (18.09.2018, Чемпионшип)

«Брентфорд» 1:0 «Ипсвич» (07.04.2018, Чемпионшип)

Статистика

«Брентфорд»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

«Ипсвич»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ипсвич»

С учетом текущих форм команд и статистики, «Брентфорд» выглядит фаворитом в этом поединке, особенно учитывая их результаты в последних домашних матчах. «Ипсвич» же не демонстрирует уверенной игры в атаке и продолжает допускать ошибки в обороне, что может быть решающим фактором в пользу хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Брентфорда» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Брентфорда» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом является победа «Брентфорда» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 8.50.