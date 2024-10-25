26 октября 2024 года на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Англии между командами «Брентфорд» и «Ипсвич». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч важным для обеих сторон.
«Брентфорд»
«Брентфорд» занимает 13-е место в таблице с 10 очками после 8 туров. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 6 последних матчах подряд, однако проблемы в обороне остаются актуальными – в 10 последних играх «Брентфорд» пропускал как минимум один гол. В последних 5 матчах они забили 11 голов, но и пропустили 10, что указывает на открытый и атакующий стиль игры. Лучший бомбардир команды – Бриан Мбемо с 6 голами в 9 матчах.
Последние матчи «Брентфорда»:
- «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 5:3 «Вулверхэмптон»
- «Брентфорд» 1:1 «Вест Хэм»
- «Тоттенхэм» 3:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 3:1 «Лейтон Ориент» (Кубок лиги)
«Ипсвич»
«Ипсвич» идет на 17-й позиции с 4 очками и не может выиграть в последних 8 матчах Премьер-лиги. Команда имеет проблемы как в атаке, так и в обороне, забивая всего 4 гола за 5 последних матчей и пропуская 9. Лучший бомбардир команды – Лиэм Делап, у которого 4 гола в 9 играх. На выезде «Ипсвич» также не показывает уверенной игры, и команда старается укрепить свои позиции, чтобы избежать зоны вылета.
Последние матчи «Ипсвича»:
- «Ипсвич» 0:2 «Эвертон»
- «Вест Хэм» 4:1 «Ипсвич»
- «Ипсвич» 2:2 «Астон Вилла»
- «Саутгемптон» 1:1 «Ипсвич»
- «Брайтон» 0:0 «Ипсвич»
Личные встречи
История личных встреч показывает преимущество «Брентфорда». Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Ипсвича». В последних трех играх между этими командами «Брентфорд» всегда забивал. Это добавляет уверенности хозяевам перед предстоящей встречей.
Последние встречи:
- «Брентфорд» 2:0 «Ипсвич» (10.04.2019, Чемпионшип)
- «Ипсвич» 1:1 «Брентфорд» (18.09.2018, Чемпионшип)
- «Брентфорд» 1:0 «Ипсвич» (07.04.2018, Чемпионшип)
Статистика
«Брентфорд»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
«Ипсвич»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Ипсвич»
С учетом текущих форм команд и статистики, «Брентфорд» выглядит фаворитом в этом поединке, особенно учитывая их результаты в последних домашних матчах. «Ипсвич» же не демонстрирует уверенной игры в атаке и продолжает допускать ошибки в обороне, что может быть решающим фактором в пользу хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Брентфорда» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Брентфорда» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом является победа «Брентфорда» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 8.50.