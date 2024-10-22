23 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Динамо» Загреб. Обе команды стремятся заработать важные очки в борьбе за выход из группы.
«Зальцбург»
«Зальцбург» не может выиграть в последних трех матчах Лиги чемпионов, и их оборона показывает неустойчивость, пропуская в этих играх. Тем не менее, команда стабильно забивает в последних матчах, что оставляет им шансы на позитивный исход. В последних пяти встречах «Зальцбург» забил 8 голов и пропустил 10. Несмотря на это, дома команда демонстрирует более уверенные результаты и не проигрывает в 13 из 14 последних матчей.
Последние матчи «Зальцбурга»:
- «Зальцбург» 2:1 «Альтах»
- «Штурм» 5:0 «Зальцбург»
- «Зальцбург» 0:4 «Брест»
- «Зальцбург» 2:0 «Аустрия»
- «Виктория Вена» 0:4 «Зальцбург»
«Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб показывает стабильную форму, забивая в последних четырех матчах Лиги чемпионов. Команда демонстрирует неплохие результаты как в атаке, так и в защите. В последних пяти играх «Динамо» Загреб забил 13 голов и пропустил 6. Они не проигрывают в последних пяти матчах, что указывает на их уверенность в текущем сезоне.
Последние матчи «Динамо» Загреб:
- «Истра 1961» 2:2 «Динамо» Загреб
- «Вараждин» 0:1 «Динамо» Загреб
- «Динамо» Загреб 2:2 «Монако»
- «Динамо» Загреб 5:1 «Локомотива Загреб»
- «Banjole» 1:3 «Динамо» Загреб
Личные встречи
«Зальцбург» и «Динамо» Загреб часто встречались на различных этапах европейских турниров, и эти матчи всегда отличались упорной борьбой.
- Лига чемпионов. 11.10.2022: «Динамо» Загреб 1:1 «Зальцбург»
- Лига чемпионов. 05.10.2022: «Зальцбург» 1:0 «Динамо» Загреб
- Лига чемпионов. 24.08.2016: «Зальцбург» 1:2 «Динамо» Загреб
Статистика
«Зальцбург»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
«Динамо» Загреб:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Зальцбург» – «Динамо» Загреб
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Динамо» Загреб выглядит более уверенным участником с сильной атакующей линией. «Зальцбург», несмотря на поддержку домашних трибун, испытывает проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что матч будет результативным, с шансами на победу гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Динамо» Загреб – коэффициент 2.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Динамо» Загреб за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и игровой формы обеих команд, вероятный исход – минимальная победа «Динамо» Загреб.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» Загреб за коэффициент 8.00.