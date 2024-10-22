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    • Прогноз на точный счет матча «Зальцбург» – «Динамо» Загреб, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Зальцбург» – «Динамо» Загреб, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Динамо» Загреб. Обе команды стремятся заработать важные очки в борьбе за выход из группы.

    «Зальцбург»

    «Зальцбург» не может выиграть в последних трех матчах Лиги чемпионов, и их оборона показывает неустойчивость, пропуская в этих играх. Тем не менее, команда стабильно забивает в последних матчах, что оставляет им шансы на позитивный исход. В последних пяти встречах «Зальцбург» забил 8 голов и пропустил 10. Несмотря на это, дома команда демонстрирует более уверенные результаты и не проигрывает в 13 из 14 последних матчей.

    Последние матчи «Зальцбурга»:

    «Динамо» Загреб

    «Динамо» Загреб показывает стабильную форму, забивая в последних четырех матчах Лиги чемпионов. Команда демонстрирует неплохие результаты как в атаке, так и в защите. В последних пяти играх «Динамо» Загреб забил 13 голов и пропустил 6. Они не проигрывают в последних пяти матчах, что указывает на их уверенность в текущем сезоне.

    Последние матчи «Динамо» Загреб:

    Личные встречи

    «Зальцбург» и «Динамо» Загреб часто встречались на различных этапах европейских турниров, и эти матчи всегда отличались упорной борьбой.

    • Лига чемпионов. 11.10.2022: «Динамо» Загреб 1:1 «Зальцбург»
    • Лига чемпионов. 05.10.2022: «Зальцбург» 1:0 «Динамо» Загреб
    • Лига чемпионов. 24.08.2016: «Зальцбург» 1:2 «Динамо» Загреб

    Статистика

    «Зальцбург»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    «Динамо» Загреб:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Зальцбург» – «Динамо» Загреб

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Динамо» Загреб выглядит более уверенным участником с сильной атакующей линией. «Зальцбург», несмотря на поддержку домашних трибун, испытывает проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что матч будет результативным, с шансами на победу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Загреб – коэффициент 2.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Динамо» Загреб за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и игровой формы обеих команд, вероятный исход – минимальная победа «Динамо» Загреб.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» Загреб за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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