23 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Динамо» Загреб. Обе команды стремятся заработать важные очки в борьбе за выход из группы.

«Зальцбург»

«Зальцбург» не может выиграть в последних трех матчах Лиги чемпионов, и их оборона показывает неустойчивость, пропуская в этих играх. Тем не менее, команда стабильно забивает в последних матчах, что оставляет им шансы на позитивный исход. В последних пяти встречах «Зальцбург» забил 8 голов и пропустил 10. Несмотря на это, дома команда демонстрирует более уверенные результаты и не проигрывает в 13 из 14 последних матчей.

Последние матчи «Зальцбурга»:

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб показывает стабильную форму, забивая в последних четырех матчах Лиги чемпионов. Команда демонстрирует неплохие результаты как в атаке, так и в защите. В последних пяти играх «Динамо» Загреб забил 13 голов и пропустил 6. Они не проигрывают в последних пяти матчах, что указывает на их уверенность в текущем сезоне.

Последние матчи «Динамо» Загреб:

Личные встречи

«Зальцбург» и «Динамо» Загреб часто встречались на различных этапах европейских турниров, и эти матчи всегда отличались упорной борьбой.

Лига чемпионов. 11.10.2022: «Динамо» Загреб 1:1 «Зальцбург»

Лига чемпионов. 05.10.2022: «Зальцбург» 1:0 «Динамо» Загреб

Лига чемпионов. 24.08.2016: «Зальцбург» 1:2 «Динамо» Загреб

Статистика

«Зальцбург»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

«Динамо» Загреб:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Динамо» Загреб

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Динамо» Загреб выглядит более уверенным участником с сильной атакующей линией. «Зальцбург», несмотря на поддержку домашних трибун, испытывает проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что матч будет результативным, с шансами на победу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Загреб – коэффициент 2.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Динамо» Загреб за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и игровой формы обеих команд, вероятный исход – минимальная победа «Динамо» Загреб.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» Загреб за коэффициент 8.00.