23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
4-1-1-3-1
30
Шлагер
71
Терзич
91
Пиатковски
6
Байду
37
Дедич
6
Дьямбу
2
Бидструп
14
Дагхим
10
Глух
6
Кьергор
19
Конате
3-3-3-1
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
26
Огивара
20
Батурина
45
Адеми
27
Мишич
17
Куленович
10
Глух
28
Бласвих
28
Бласвих
10
Глух
71
Терзич
27
Гиндо
27
Гиндо
71
Терзич
6
Дьямбу
22
Байчетич
22
Байчетич
6
Дьямбу
2
Бидструп
33
Капалдо
33
Капалдо
2
Бидструп
14
Дагхим
45
Нене
45
Нене
14
Дагхим
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
8
Сучич
10
Стойкович
10
Стойкович
8
Сучич
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо Загреб
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
434
473
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Динамо» Загреб, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Динамо» Загреб
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»