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  • «Зальцбург» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Зальцбург» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
Зальцбург
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
49' С. Куленович 84' Б. Петкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К) ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
45
Ариян Адеми
(К) ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Зальцбург
28
Янис Бласвих
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
33
Николас Капалдо
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Шлагер
71
Терзич
91
Пиатковски
6
Байду
37
Дедич
6
Дьямбу
2
Бидструп
14
Дагхим
10
Глух
6
Кьергор
19
Конате
3-3-3-1
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
26
Огивара
20
Батурина
45
Адеми
27
Мишич
17
Куленович
10
Глух
28
Бласвих
28
Бласвих
10
Глух
71
Терзич
27
Гиндо
27
Гиндо
71
Терзич
6
Дьямбу
22
Байчетич
22
Байчетич
6
Дьямбу
2
Бидструп
33
Капалдо
33
Капалдо
2
Бидструп
14
Дагхим
45
Нене
45
Нене
14
Дагхим
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
8
Сучич
10
Стойкович
10
Стойкович
8
Сучич
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо Загреб
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
434
473
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Динамо» Загреб, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург»«Динамо» Загреб

«Зальцбург» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Зальцбург
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