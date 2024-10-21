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    • Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Црвена Звезда», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Црвена Звезда», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Луи II» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Црвеной Звездой». Обе команды будут бороться за победу, чтобы укрепить свои позиции на групповом этапе.

    «Монако»

    «Монако» показал боевой дух в предыдущем матче против «Динамо Загреб», завершив игру со счетом 2:2. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила 5. «Монако» демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в последних 10 матчах, и забивает в 14 из 16 последних матчей. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.00.

    Последние 5 матчей «Монако»:

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» проиграла в последнем матче Лиги чемпионов «Интеру» (0:4), что указывает на слабость обороны против сильных соперников. Однако в национальном чемпионате команда уверенно забивает, имея 14 голов в последних пяти играх. Средняя результативность «Црвены Звезды» составляет 2.80 гола за матч, однако они также пропускают в среднем 1.40 гола за игру, что может стать уязвимостью в матче против «Монако».

    Последние 5 матчей «Црвены Звезды»:

    • «Црвена Звезда» 5:1 «Раднички Ниш» (Высшая лига)
    • «ИМТ» 1:3 «Црвена Звезда» (Высшая лига)
    • «Интер» 4:0 «Црвена Звезда» (Лига чемпионов)
    • «Црвена Звезда» 2:1 «Железничар Панчево» (Высшая лига)
    • «Партизан» 0:4 «Црвена Звезда» (Высшая лига)

    Личные встречи

    • «Монако» 4:1 «Црвена Звезда» (Лига Европы, 03.11.2022)
    • «Црвена Звезда» 0:1 «Монако» (Лига Европы, 08.09.2022)

    В предыдущих встречах «Монако» одержал две победы, показывая уверенность в матчах против сербской команды. Это может сыграть важную роль и в предстоящем поединке, так как «Монако» знает, как успешно противостоять сопернику.

    Статистика

    «Монако»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Црвена Звезда»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Монако» с учетом атакующих возможностей обеих сторон.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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