22 октября 2024 года на стадионе «Луи II» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Црвеной Звездой». Обе команды будут бороться за победу, чтобы укрепить свои позиции на групповом этапе.

«Монако»

«Монако» показал боевой дух в предыдущем матче против «Динамо Загреб», завершив игру со счетом 2:2. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила 5. «Монако» демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в последних 10 матчах, и забивает в 14 из 16 последних матчей. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.00.

Последние 5 матчей «Монако»:

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» проиграла в последнем матче Лиги чемпионов «Интеру» (0:4), что указывает на слабость обороны против сильных соперников. Однако в национальном чемпионате команда уверенно забивает, имея 14 голов в последних пяти играх. Средняя результативность «Црвены Звезды» составляет 2.80 гола за матч, однако они также пропускают в среднем 1.40 гола за игру, что может стать уязвимостью в матче против «Монако».

Последние 5 матчей «Црвены Звезды»:

Личные встречи

В предыдущих встречах «Монако» одержал две победы, показывая уверенность в матчах против сербской команды. Это может сыграть важную роль и в предстоящем поединке, так как «Монако» знает, как успешно противостоять сопернику.

Статистика

«Монако»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Црвена Звезда»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Рекомендации для ставок

Победа «Монако» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Монако» с учетом атакующих возможностей обеих сторон.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.