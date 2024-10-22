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  • «Монако» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Монако» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 18:35
Монако
22.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 1
Завершен
Црвена Звезда
20' Т. Минамино 45+4' Б. Эмболо 54' У. Синго 70' Т. Минамино 90+6' М. Аклиуш
27' Ш. Ндиайе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Андрия Максимович
ЦП
26
Силас
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
3-2-2-3
31
Илич
7
Соль
34
Джига
25
Спайич
33
Крунич
10
Максимович
26
Силас
99
Олаинка
21
Элшник
27
Ндиайе
19
Дуарте
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
6
Закария
8
Матацо
8
Матацо
6
Закария
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
33
Крунич
23
Родич
23
Родич
33
Крунич
27
Ндиайе
8
Канга
8
Канга
27
Ндиайе
19
Дуарте
8
Далсью
8
Далсью
19
Дуарте
26
Силас
21
Илич
21
Илич
26
Силас
10
Максимович
10
Катай
10
Катай
10
Максимович
Остались в запасе
Монако
Црвена Звезда
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Монако - Црвена Звезда
1
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
557
235
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.39
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Црвены Звезды», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Црвена Звезда»

«Монако» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Црвена Звезда Монако
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