22.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
2
Вандерсон
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
3-2-2-3
31
Илич
7
Соль
34
Джига
25
Спайич
33
Крунич
10
Максимович
26
Силас
99
Олаинка
21
Элшник
27
Ндиайе
19
Дуарте
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
6
Закария
8
Матацо
8
Матацо
6
Закария
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Головин
29
Бен-Сегир
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
33
Крунич
23
Родич
23
Родич
33
Крунич
27
Ндиайе
8
Канга
8
Канга
27
Ндиайе
19
Дуарте
8
Далсью
8
Далсью
19
Дуарте
26
Силас
21
Илич
21
Илич
26
Силас
10
Максимович
10
Катай
10
Катай
10
Максимович
Остались в запасе
Монако
Црвена Звезда
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Монако - Црвена Звезда
1
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
557
235
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.39
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Црвены Звезды», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»