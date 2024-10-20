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    • Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Монца», Серия А, 21 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Монца», Серия А, 21 октября 2024 года

    21 октября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» примет «Монцу». Обе команды находятся в поиске стабильности и стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице.

    «Верона»

    «Верона» на данный момент занимает 12-е место с 9 очками после 7 туров. Команда демонстрирует средние результаты: в последних пяти матчах они забили 9 голов, но и пропустили столько же. Каспер Тенгстедт является главным бомбардиром команды с 4 голами в 8 матчах. «Верона» уверенно забивает, но и пропускает регулярно – в 4 из последних 5 игр. Домашний фактор может сыграть на руку «Вероне», так как они традиционно выступают сильнее на своем поле.

    Последние матчи «Вероны»:

    «Монца»

    «Монца» находится на 19-м месте с 4 очками, и ситуация у команды тяжелая: они не могут выиграть на протяжении 16 матчей Серии А. Дани Мота является их лучшим бомбардиром с 2 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Монца» забила 6 голов и пропустила 7, что подчеркивает нестабильность в защите. На выезде команда также выступает слабо – без побед в последних 9 играх. «Монца» продолжает искать свою игру и будет стремиться воспользоваться слабостями «Вероны» в обороне.

    Последние матчи «Монцы»:

    Личные встречи

    «Верона» не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Монцы» на своем поле. Это указывает на преимущество хозяев в данном противостоянии. Однако «Монца» неоднократно показывала, что способна бороться и оказывать сопротивление даже на выезде.

    Последние личные встречи:

    • «Монца» 0:0 «Верона» (11 февраля 2024 года)
    • «Верона» 1:3 «Монца» (5 ноября 2023 года)
    • «Верона» 1:1 «Монца» (12 марта 2023 года)

    Статистика

    «Верона»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Монца»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Верона» – «Монца»

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Верона» выглядит фаворитом встречи благодаря домашнему фактору и более стабильной атакующей игре. «Монца» продолжает испытывать трудности, особенно на выезде. Ожидается, что «Верона» сможет воспользоваться своими шансами и удержать минимальное преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вероны» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Вероны» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом матча является минимальная победа «Вероны».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Вероны» за 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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