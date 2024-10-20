21 октября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» примет «Монцу». Обе команды находятся в поиске стабильности и стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице.
«Верона»
«Верона» на данный момент занимает 12-е место с 9 очками после 7 туров. Команда демонстрирует средние результаты: в последних пяти матчах они забили 9 голов, но и пропустили столько же. Каспер Тенгстедт является главным бомбардиром команды с 4 голами в 8 матчах. «Верона» уверенно забивает, но и пропускает регулярно – в 4 из последних 5 игр. Домашний фактор может сыграть на руку «Вероне», так как они традиционно выступают сильнее на своем поле.
Последние матчи «Вероны»:
- «Верона» 2:1 «Венеция»
- «Комо» 3:2 «Верона»
- «Верона» 2:3 «Торино»
- «Лацио» 2:1 «Верона»
- «Дженоа» 0:2 «Верона»
«Монца»
«Монца» находится на 19-м месте с 4 очками, и ситуация у команды тяжелая: они не могут выиграть на протяжении 16 матчей Серии А. Дани Мота является их лучшим бомбардиром с 2 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Монца» забила 6 голов и пропустила 7, что подчеркивает нестабильность в защите. На выезде команда также выступает слабо – без побед в последних 9 играх. «Монца» продолжает искать свою игру и будет стремиться воспользоваться слабостями «Вероны» в обороне.
Последние матчи «Монцы»:
- «Монца» 1:1 «Рома»
- «Наполи» 2:0 «Монца»
- «Монца» 3:1 «Брешия»
- «Монца» 1:2 «Болонья»
- «Монца» 1:1 «Интер»
Личные встречи
«Верона» не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Монцы» на своем поле. Это указывает на преимущество хозяев в данном противостоянии. Однако «Монца» неоднократно показывала, что способна бороться и оказывать сопротивление даже на выезде.
Последние личные встречи:
- «Монца» 0:0 «Верона» (11 февраля 2024 года)
- «Верона» 1:3 «Монца» (5 ноября 2023 года)
- «Верона» 1:1 «Монца» (12 марта 2023 года)
Статистика
«Верона»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
«Монца»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Верона» – «Монца»
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Верона» выглядит фаворитом встречи благодаря домашнему фактору и более стабильной атакующей игре. «Монца» продолжает испытывать трудности, особенно на выезде. Ожидается, что «Верона» сможет воспользоваться своими шансами и удержать минимальное преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вероны» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Вероны» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом матча является минимальная победа «Вероны».
Рекомендация: 1:0 в пользу «Вероны» за 6.00.