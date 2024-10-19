Конкурент Лапорты заявил, что «Барселона» находится на грани исчезновения

Член оппозиции президенту «Барселоны» Жоану Лапорте Жоан Кампруби выразил недовольство управлением клубом.

«Мы не должны потерять ценности «Барселоны» как семьи. Есть риск превращения клуба в акционерное общество, нужны перемены.

Нынешняя ситуация нас не устраивает. Мы – новое поколение. Мы считаем, что клуб на грани исчезновения», – сказал Кампруби, желающий войти в руководство «Барселоны».