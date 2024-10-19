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    • Прогноз на точный счет матча «Заря» – «Кривбасс», Премьер-лига Украины, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Заря» – «Кривбасс», Премьер-лига Украины, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Динамо им. В. Лобановского» пройдет матч десятого тура Премьер-лиги Украины между командами «Заря» и «Кривбасс». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции, что добавляет интриги предстоящему поединку.

    «Заря»

    «Заря» после 9 туров занимает 6-е место, набрав 12 очков. Команда показывает нестабильные результаты, что видно по последним матчам. За последние пять игр «Заря» забила 5 голов и пропустила столько же. Лидером в атаке является Игорь Горбач, который забил 2 мяча в этом сезоне. В последних матчах команда продолжает испытывать трудности, особенно в обороне, пропуская в среднем 1 гол за матч.

    Последние матчи «Зари»:

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» занимает 8-е место, набрав 11 очков за 8 туров. Команда не может выиграть в трех последних матчах и продолжает пропускать в каждой игре. За последние пять игр «Кривбасс» забил 5 голов и пропустил 8. Олег Кожушко является лидером в атаке команды, имея на своем счету 2 забитых мяча. В среднем команда пропускает 1.60 гола за игру, что создает риски в обороне.

    Последние матчи «Кривбасса»:

    • «Динамо Киев» 2:1 «Кривбасс»
    • «Кривбасс» 0:1 «Александрия»
    • «Кривбасс» 1:1 «Ворскла»
    • «Левый берег» 0:1 «Кривбасс»
    • «Кривбасс» 2:4 «Александрия» (товарищеский матч)

    Личные встречи

    В последних матчах между «Зарей» и «Кривбассом» наблюдается равная борьба. В декабре 2023 года команды сыграли вничью 2:2, а в августе того же года «Кривбасс» одержал победу со счетом 3:1. Однако, несмотря на такие результаты, предыдущие встречи показывают, что обе команды умеют создавать моменты и забивать друг другу.

    Последние личные встречи:

    • «Кривбасс» 2:2 «Заря» (декабрь 2023)
    • «Заря» 1:3 «Кривбасс» (август 2023)
    • «Кривбасс» 1:0 «Заря» (апрель 2023)

    Статистика

    «Заря»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Кривбасс»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч «Заря» – «Кривбасс»

    Исходя из текущей формы обеих команд и их статистики, можно ожидать равную и упорную борьбу. «Заря» играет на своем поле, что дает ей небольшое преимущество, однако «Кривбасс» также способен навязать свою игру, особенно учитывая их результативность в последних матчах. Вероятность ничейного исхода высока, однако с учетом проблем обеих команд в обороне, можно ожидать голы с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая форму команд и их историю встреч, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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