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  • «Заря» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Заря» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 16:50
Заря
20.10.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
48' Д. Соса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
4
Эскинья
10
Жуниньо
21
Башич
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
11
Горбач
28
Будковский
3-2-3-2
30
Клищук
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
23
Илич
77
Понедельник
8
Аморосо
7
Микитишин
7
Соса
20
Задерака
21
Башич
99
Хахлев
99
Хахлев
21
Башич
10
Жуниньо
9
Вокрри
9
Вокрри
10
Жуниньо
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
20
Задерака
7
Кожушко
7
Кожушко
20
Задерака
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
22
Бенито
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
22
Бенито
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Кривбасс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Кривбасса», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Кривбасс»

«Заря» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Заря
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