20.10.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
4-1-1-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
4
Эскинья
10
Жуниньо
21
Башич
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
11
Горбач
28
Будковский
3-2-3-2
30
Клищук
14
Драмбаев
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
23
Илич
77
Понедельник
8
Аморосо
7
Микитишин
7
Соса
20
Задерака
21
Башич
99
Хахлев
99
Хахлев
21
Башич
10
Жуниньо
9
Вокрри
9
Вокрри
10
Жуниньо
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
20
Задерака
7
Кожушко
7
Кожушко
20
Задерака
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
22
Бенито
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
22
Бенито
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Кривбасс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Кривбасса», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»