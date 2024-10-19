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    • Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Наполи», Серия А, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Наполи», Серия А, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Карло Кастеллани» пройдет матч восьмого тура Серии А между «Эмполи» и «Наполи». Обе команды постараются укрепить свои позиции в таблице, где «Наполи» лидирует, а «Эмполи» занимает середину турнирной таблицы.

    «Эмполи»

    «Эмполи» идет на 10 месте в таблице Серии А после 7 туров, имея в активе 10 очков. Команда демонстрирует стабильную игру, но не может похвастаться высокой результативностью. За последние 5 матчей «Эмполи» забила 5 голов и пропустила 3. Лоренцо Коломбо – главный бомбардир команды, на его счету 3 гола в 9 матчах. Команда регулярно забивает, однако результаты последних матчей показывают, что в атаке присутствуют проблемы с эффективностью.

    Последние матчи «Эмполи»:

    «Наполи»

    «Наполи» уверенно идет на 1 месте в Серии А с 16 очками после 7 туров. Команда побеждает в последних трех матчах и продолжает демонстрировать мощную атакующую игру. За последние 5 матчей «Наполи» забила 14 голов и пропустила всего 1. Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку, на его счету 3 гола в 6 матчах. «Наполи» продолжает показывать высокую результативность и доминирует на поле, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

    Последние матчи «Наполи»:

    • «Наполи» 3:1 Комо
    • «Наполи» 2:0 Монца
    • «Наполи» 5:0 Палермо (Кубок)
    • Ювентус 0:0 «Наполи»
    • Кальяри 0:4 «Наполи»

    Личные встречи

    История встреч показывает, что «Эмполи» часто доставляет проблемы «Наполи», особенно на своем поле. В последних 10 матчах между этими командами «Эмполи» побеждала «Наполи» 4 раза, тогда как «Наполи» одержал победу в 5 встречах. Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой «Эмполи» со счетом 1:0.

    Последние встречи:

    • «Эмполи» 1:0 «Наполи» (20.04.2024)
    • «Наполи» 0:1 «Эмполи» (12.11.2023)
    • «Эмполи» 0:2 «Наполи» (25.02.2023)

    Статистика

    «Эмполи»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Наполи»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Наполи»

    Учитывая текущую форму команд и результаты последних встреч, «Наполи» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и надежную оборону, тогда как «Эмполи», несмотря на боевой настрой, имеет проблемы с результативностью против сильных соперников. «Наполи» должен доминировать на поле и использовать свои шансы для победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Наполи» с комфортным счетом.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Наполи» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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