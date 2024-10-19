20 октября 2024 года на стадионе «Карло Кастеллани» пройдет матч восьмого тура Серии А между «Эмполи» и «Наполи». Обе команды постараются укрепить свои позиции в таблице, где «Наполи» лидирует, а «Эмполи» занимает середину турнирной таблицы.

«Эмполи»

«Эмполи» идет на 10 месте в таблице Серии А после 7 туров, имея в активе 10 очков. Команда демонстрирует стабильную игру, но не может похвастаться высокой результативностью. За последние 5 матчей «Эмполи» забила 5 голов и пропустила 3. Лоренцо Коломбо – главный бомбардир команды, на его счету 3 гола в 9 матчах. Команда регулярно забивает, однако результаты последних матчей показывают, что в атаке присутствуют проблемы с эффективностью.

Последние матчи «Эмполи»:

Лацио 2:1 «Эмполи»

«Эмполи» 0:0 «Фиорентина»

Торино 1:2 «Эмполи» (Кубок)

Кальяри 0:2 «Эмполи»

«Эмполи» 0:0 «Ювентус»

«Наполи»

«Наполи» уверенно идет на 1 месте в Серии А с 16 очками после 7 туров. Команда побеждает в последних трех матчах и продолжает демонстрировать мощную атакующую игру. За последние 5 матчей «Наполи» забила 14 голов и пропустила всего 1. Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку, на его счету 3 гола в 6 матчах. «Наполи» продолжает показывать высокую результативность и доминирует на поле, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

Последние матчи «Наполи»:

«Наполи» 3:1 Комо

«Наполи» 2:0 Монца

«Наполи» 5:0 Палермо (Кубок)

Ювентус 0:0 «Наполи»

Кальяри 0:4 «Наполи»

Личные встречи

История встреч показывает, что «Эмполи» часто доставляет проблемы «Наполи», особенно на своем поле. В последних 10 матчах между этими командами «Эмполи» побеждала «Наполи» 4 раза, тогда как «Наполи» одержал победу в 5 встречах. Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой «Эмполи» со счетом 1:0.

Последние встречи:

«Эмполи» 1:0 «Наполи» (20.04.2024)

«Наполи» 0:1 «Эмполи» (12.11.2023)

«Эмполи» 0:2 «Наполи» (25.02.2023)

Статистика

«Эмполи»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Наполи»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

Прогноз на матч «Эмполи» – «Наполи»

Учитывая текущую форму команд и результаты последних встреч, «Наполи» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует мощную атакующую игру и надежную оборону, тогда как «Эмполи», несмотря на боевой настрой, имеет проблемы с результативностью против сильных соперников. «Наполи» должен доминировать на поле и использовать свои шансы для победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Наполи» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Наполи» с комфортным счетом.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Наполи» за коэффициент 6.50.