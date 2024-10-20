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  • «Эмполи» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Эмполи» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 12:20
Эмполи
20.10.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
63' Х. Кварацхелия (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-2-1-3
32
Васкес
2
Гогличидзе
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
33
Грасси
10
Фаццини
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
18
Анджорин
4-3-2-1
1
Каприле
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
6
Хендерсон
2
Гогличидзе
33
Грасси
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
33
Грасси
10
Фаццини
11
Эконг
11
Эконг
10
Фаццини
29
Коломбо
90
90
29
Коломбо
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Эмполи - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
391
396
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Наполи», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Наполи»

«Эмполи» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Эмполи
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