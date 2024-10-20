20.10.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
4-2-1-3
32
Васкес
2
Гогличидзе
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
33
Грасси
10
Фаццини
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
18
Анджорин
4-3-2-1
1
Каприле
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
6
Хендерсон
2
Гогличидзе
33
Грасси
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
33
Грасси
10
Фаццини
11
Эконг
11
Эконг
10
Фаццини
29
Коломбо
90
90
29
Коломбо
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Эмполи - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
391
396
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Наполи», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»