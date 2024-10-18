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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом». Обе команды борются за стабильность в текущем сезоне и нуждаются в победе для улучшения своего положения в таблице.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место с 8 очками после 7 туров. Команда не побеждает в последних трех матчах и показывает нестабильную игру, особенно в атаке. Лучший бомбардир клуба – Маркус Рэшфорд, забивший 4 гола в 11 играх. В последних 5 матчах «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола, но и пропустил 7, что свидетельствует о проблемах в защите. Однако на домашнем стадионе команда традиционно выступает более уверенно, и этот матч – шанс для них улучшить свою ситуацию.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает 11-е место с 10 очками после 7 туров. Команда забивает во всех последних матчах, но также имеет серьезные проблемы в защите, пропуская в 9 матчах подряд. Лучший бомбардир – Бриан Мбемо, забивший 6 голов в 8 играх. В последних 5 матчах «Брентфорд» забил 11 голов, но также пропустил 10, что говорит о зрелищной, но не всегда успешной игре в защите.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    Личные встречи

    Исторически «Манчестер Юнайтед» имеет преимущество в матчах с «Брентфордом», не проигрывая в 10 из 12 последних встреч. Однако «Брентфорд» уже доказывал, что может создать проблемы для «Юнайтед», особенно в быстрых контратаках. Последние встречи показывают, что обе команды способны забивать, но также склонны к ошибкам в обороне.

    Последние встречи:

    • «Брентфорд» 1:1 «Манчестер Юнайтед» (2024)
    • «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Брентфорд» (2023)
    • «Манчестер Юнайтед» 1:0 «Брентфорд» (2023)

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Брентфорд»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»

    Учитывая нестабильную оборону обеих команд и их способность регулярно забивать, можно ожидать результативный матч. «Манчестер Юнайтед» имеет некоторое преимущество, играя дома, однако «Брентфорд» вполне способен навязать борьбу и воспользоваться ошибками соперника. Вероятно, обе команды забьют, и матч может закончиться ничьей.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Ничья – коэффициент 3.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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