АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1)

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брентфорда» дома со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли гости. На 45+5-й минуте гол забил Этан Пайннок. Хозяева переломили ход встречи после перерыва. Голы у «МЮ» во втором тайме забили Алехандро Гаранчо на 47-й минуте и Расмус Хойлунд на 62-й.

«МЮ» прервал серию из 5 матчей подряд без побед во всех турнирах. Команда занимает 10-е место с 11 очками после 8 матчей. «Брентфорд» идет 12-м с 10 очками.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пайннок, 45+5; 1:1 – Гаранчо, 47; 2:1 – Хойлунд, 62.

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