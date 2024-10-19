19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
24
Онана
4
де Лигт
35
Эванс
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
35
Эванс
3
Линделеф
3
Линделеф
35
Эванс
17
Гарначо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
17
Гарначо
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
2
Расмуссен
4
ван ден Берг
7
Шаде
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Шаде
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
9
Висса
9
Висса
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Алтай Баиндыр
ВР
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
3
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
4
5
Офсайды
1
3
Количество передач
491
480
Сейвы
1
9
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Бретфорда», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Бретфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»