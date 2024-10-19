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  • «Манчестер Юнайтед» – «Бретфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Бретфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:50
Манчестер Юнайтед
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
47' А. Гарначо 62' Р. Хойлунд
45+5' Э. Пайннок
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
4-1-3-2
24
Онана
4
де Лигт
35
Эванс
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
35
Эванс
3
Линделеф
3
Линделеф
35
Эванс
17
Гарначо
3
Мазрауи
3
Мазрауи
17
Гарначо
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
2
Расмуссен
4
ван ден Берг
7
Шаде
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Шаде
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
9
Висса
9
Висса
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Алтай Баиндыр
ВР
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
3
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
4
5
Офсайды
1
3
Количество передач
491
480
Сейвы
1
9
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Бретфорда», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Бретфорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Бретфорд» смотреть онлайн 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Манчестер Юнайтед
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