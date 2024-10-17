18 октября 2024 года состоится матч 10-го тура Премьер-лиги Украины между «Колосом» и «Шахтером». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и предстоящий матч станет важным испытанием для обеих сторон.

«Колос»

«Колос» занимает 13-е место в турнирной таблице с 8 очками после 9 туров. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне, не пропустив ни одного гола в последних 3 матчах. Однако в атаке у них есть проблемы – всего 3 забитых гола в последних 5 играх. Максим Третьяков, который забил 2 гола в 7 матчах, остается одним из ключевых игроков в атаке команды.

Последние матчи «Колоса»:

«Шахтер»

«Шахтер» находится на 4-м месте с 16 очками после 8 туров. Команда в прекрасной форме, особенно в атаке, где они забили больше всех голов в турнире – 24 за 8 матчей. В последних играх Георгий Судаков стал настоящим лидером, забив 7 голов в 11 матчах. Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Аталанты», в Премьер-лиге «Шахтер» стабильно выигрывает и продолжает показывать высокую результативность.

Последние матчи «Шахтера»:

Личные встречи

«Шахтер» традиционно доминирует в матчах против «Колоса», выиграв 5 последних очных встреч. В этих играх «Шахтер» забивал минимум 2 гола, что говорит о его превосходстве над соперником. «Колос» не выигрывает против «Шахтера» уже несколько лет, что делает этот матч серьезным вызовом для хозяев поля.

Последние встречи:

«Шахтер» 3:2 «Колос» (2024)

«Колос» 0:2 «Шахтер» (2023)

«Колос» 1:3 «Шахтер» (2023)

Статистика

«Колос»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Не пропускает в 3 последних матчах

«Шахтер»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Колос» – «Шахтер»

Учитывая текущие формы команд, «Шахтер» выглядит явным фаворитом этого матча. «Колос» демонстрирует надежную игру в обороне, но в атаке у них заметны серьезные проблемы. «Шахтер», напротив, обладает мощной атакующей линией и продолжает побеждать своих соперников. Однако, с учетом оборонительной тактики «Колоса», возможен сценарий с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Шахтера» – коэффициент 1.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Ожидается, что матч завершится минимальной победой гостей. «Шахтер» продолжит свою победную серию, но «Колос» сможет показать достойную оборонительную игру.

Рекомендация: Точный счет 2:0 в пользу «Шахтера» за коэффициент 6.50.