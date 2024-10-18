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  • «Колос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Колос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 16:50
Колос
18.10.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
59' И. Красники (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
81
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
7
Алефиренко
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
75
Третьяков
7
Алефиренко
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
10
Велетень
19
19
10
Велетень
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
10
Зубков
6
Гомес
6
Гомес
10
Зубков
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Сикан
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Колос
Шахтер
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Колос - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Шахтера», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Шахтер»

«Колос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Колос
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