18.10.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
81
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
7
Алефиренко
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
75
Третьяков
7
Алефиренко
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
10
Велетень
19
19
10
Велетень
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
10
Зубков
6
Гомес
6
Гомес
10
Зубков
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Сикан
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Колос
Шахтер
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Колос - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Шахтера», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Шахтер»
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Источник: «Бомбардир»