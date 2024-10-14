15 октября 2024 года на стадионе Дарюса и Гиренаса пройдет матч Лиги наций между сборными Литвы и Румынии. Румыния подходит к этому матчу в качестве лидера своей группы и постарается укрепить свое положение, тогда как Литва будет бороться за свои первые очки в турнире.

Литва

Литва занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка после трех туров. В последней игре команда уступила Косово со счетом 1:2, что стало их третьим поражением подряд в Лиге наций. Федор Черных – лучший бомбардир команды, забивший 4 гола в 17 матчах.

Команда продолжает испытывать трудности в обороне, пропуская в среднем 1.4 гола за игру в последних матчах. В атаке ситуация также не выглядит уверенно, так как Литва забивает в среднем 0.8 гола за матч. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 7. С учетом отсутствия стабильности в игре, Литва может столкнуться с серьезными трудностями в предстоящем матче против более сильного соперника.

Последние матчи Литвы:

Литва 1:2 Косово

Румыния 3:1 Литва

Литва 0:1 Кипр

Литва 1:1 Эстония (3:4 по пенальти)

Латвия 0:2 Литва

Румыния

Румыния лидирует в своей группе, набрав 9 очков после трех туров. В последней игре команда уверенно обыграла Кипр со счетом 3:0, продолжив свою победную серию в Лиге наций. Рэзван Марин является одним из ключевых игроков атаки, забив 6 голов в 27 матчах.

Румынская команда демонстрирует стабильную и эффективную игру в атаке, забивая в среднем 2 гола за матч. В последних пяти играх они забили 10 голов и пропустили всего 5. Победа в трех последних матчах свидетельствует о хорошем настроении команды и уверенности в своих силах, что дает им явное преимущество в предстоящей встрече с Литвой.

Последние матчи Румынии:

Кипр 0:3 Румыния

Румыния 3:1 Литва

Косово 0:3 Румыния

Румыния 0:3 Нидерланды

Словакия 1:1 Румыния

Личные встречи

История личных встреч между Литвой и Румынией на стороне румын. Румыния победила в пяти последних очных встречах, что добавляет им психологического преимущества перед предстоящим матчем. В последней игре, состоявшейся 9 сентября 2024 года, Румыния одержала победу со счетом 3:1, продемонстрировав своe превосходство.

Статистика

Литва

Забивает в среднем: 0.8 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.4 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Румыния

Забивает в среднем: 2.0 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.0 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Литва – Румыния

Учитывая текущую форму команд, Румыния выглядит явным фаворитом этого противостояния. Команда демонстрирует более стабильную игру как в атаке, так и в обороне, в то время как Литва сталкивается с проблемами в обоих аспектах игры. Ожидается, что румыны смогут контролировать ход матча и одержать победу с комфортным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа Румынии – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа Румынии за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа Румынии с минимальным количеством пропущенных голов.

Рекомендация: 2:0 в пользу Румынии за коэффициент 6.00.