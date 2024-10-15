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  • Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 20:35
Литва
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Румыния
18' Р. Марин (П) 65' Д. Дрэгуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К) ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К) ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Victor Dican
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
14
Янис Хаджи
АП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
3-2-4-1
1
Гертмонас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
20
Лекиатас
17
Сирвис
22
Голубицкас
6
Воробьевас
15
Гинейтис
14
Сливка
10
Кучис
3-3-3-1
1
Ницэ
2
Рацу
15
Буркэ
3
Дрэгушин
18
Марин
6
Марин
10
Станчу
20
Ман
23
Сореску
13
Михаила
9
Дрэгуш
6
Воробьевас
8
Матулевичюс
8
Матулевичюс
6
Воробьевас
2
Тутишкинас
20
Милашюс
20
Милашюс
2
Тутишкинас
22
Голубицкас
7
Должников
7
Должников
22
Голубицкас
17
Сирвис
10
Черных
10
Черных
17
Сирвис
18
Марин
7
Олару
7
Олару
18
Марин
20
Ман
14
Хаджи
14
Хаджи
20
Ман
13
Михаила
7
Коман
7
Коман
13
Михаила
Остались в запасе
Литва
Румыния
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Victor Dican
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
11
Victor Dican
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Литва - Румыния
2
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
9
Нарушения
18
11
Офсайды
1
4
Количество передач
395
393
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
69
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Румынии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Румыния

Литва – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Румыния Литва
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