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    • Прогноз на точный счет матча Исландия – Турция, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Исландия – Турция, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе «Лаугардалсвеллур» состоится матч Лиги наций между Исландией и Турцией. Команды ведут борьбу за очки в группе, и предстоящая встреча будет важным испытанием для обеих сторон.

    Исландия

    Исландия занимает третье место в группе, набрав 4 очка после трeх туров. Команда Андри Гудьонсен (5 голов в 20 матчах) демонстрирует неплохую форму в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей Лиги наций. В последних пяти играх исландцы забили 6 голов, однако они также испытывают трудности в обороне, пропуская 9 голов за этот период. Важно отметить, что Исландия не проигрывает в последних пяти домашних матчах, что подчеркивает их силу на своeм поле.

    Последние матчи Исландии:

    • Исландия 2:2 Уэльс

    • Турция 3:1 Исландия

    • Исландия 2:0 Черногория

    • Нидерланды 4:0 Исландия

    • Англия 0:1 Исландия

    Турция

    Турция лидирует в группе с 7 очками после трeх туров. Керем Актюркоглу (9 голов в 27 матчах) – ключевой игрок команды, регулярно забивающий в играх Лиги наций. В последних пяти матчах турки забили 7 голов, при этом пропустили всего 4. Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в трeх последних матчах турнира, а также пропуская меньше одного гола за матч. На выезде Турция тоже выглядит уверенно, не проигрывая в пяти из семи последних игр.

    Последние матчи Турции:

    • Турция 1:0 Черногория

    • Турция 3:1 Исландия

    • Уэльс 0:0 Турция

    • Нидерланды 2:1 Турция

    • Австрия 1:2 Турция

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу Исландии, особенно на домашнем поле. Исландцы побеждали в трeх последних очных матчах против Турции, что создаeт психологическое преимущество перед предстоящей игрой. Однако последняя встреча, состоявшаяся 9 сентября 2024 года, завершилась победой Турции со счeтом 3:1, что показывает, что гости готовы на реванш.

    • Лига наций (09.09.2024): Турция 3:1 Исландия

    • Чемпионат Европы. Квалификация (11.06.2019): Исландия 2:1 Турция

    • Чемпионат мира. Квалификация (09.10.2016): Исландия 2:0 Турция

    Статистика

    Исландия

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Турция

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Исландия – Турция

    Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты последних встреч, можно ожидать упорную борьбу. Турция выглядит более стабильной как в атаке, так и в защите, и имеет явное преимущество по результатам последних игр. Однако Исландия обладает сильным домашним фактором и традиционно успешно играет против Турции на своeм поле. Вероятно, матч будет насыщен голевыми моментами, но Турция, благодаря лучшей организации игры, способна одержать минимальную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Турции – коэффициент 2.20

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Турции с учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд.

    Рекомендация: 1:2 в пользу Турции за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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