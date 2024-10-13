14 октября 2024 года на стадионе «Лаугардалсвеллур» состоится матч Лиги наций между Исландией и Турцией. Команды ведут борьбу за очки в группе, и предстоящая встреча будет важным испытанием для обеих сторон.

Исландия

Исландия занимает третье место в группе, набрав 4 очка после трeх туров. Команда Андри Гудьонсен (5 голов в 20 матчах) демонстрирует неплохую форму в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей Лиги наций. В последних пяти играх исландцы забили 6 голов, однако они также испытывают трудности в обороне, пропуская 9 голов за этот период. Важно отметить, что Исландия не проигрывает в последних пяти домашних матчах, что подчеркивает их силу на своeм поле.

Последние матчи Исландии:

Исландия 2:2 Уэльс

Турция 3:1 Исландия

Исландия 2:0 Черногория

Нидерланды 4:0 Исландия

Англия 0:1 Исландия

Турция

Турция лидирует в группе с 7 очками после трeх туров. Керем Актюркоглу (9 голов в 27 матчах) – ключевой игрок команды, регулярно забивающий в играх Лиги наций. В последних пяти матчах турки забили 7 голов, при этом пропустили всего 4. Команда демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в трeх последних матчах турнира, а также пропуская меньше одного гола за матч. На выезде Турция тоже выглядит уверенно, не проигрывая в пяти из семи последних игр.

Последние матчи Турции:

Турция 1:0 Черногория

Турция 3:1 Исландия

Уэльс 0:0 Турция

Нидерланды 2:1 Турция

Австрия 1:2 Турция

Личные встречи

История личных встреч говорит в пользу Исландии, особенно на домашнем поле. Исландцы побеждали в трeх последних очных матчах против Турции, что создаeт психологическое преимущество перед предстоящей игрой. Однако последняя встреча, состоявшаяся 9 сентября 2024 года, завершилась победой Турции со счeтом 3:1, что показывает, что гости готовы на реванш.

Лига наций (09.09.2024): Турция 3:1 Исландия

Чемпионат Европы. Квалификация (11.06.2019): Исландия 2:1 Турция

Чемпионат мира. Квалификация (09.10.2016): Исландия 2:0 Турция

Статистика

Исландия

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Турция

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Исландия – Турция

Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты последних встреч, можно ожидать упорную борьбу. Турция выглядит более стабильной как в атаке, так и в защите, и имеет явное преимущество по результатам последних игр. Однако Исландия обладает сильным домашним фактором и традиционно успешно играет против Турции на своeм поле. Вероятно, матч будет насыщен голевыми моментами, но Турция, благодаря лучшей организации игры, способна одержать минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа Турции – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Турции с учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд.

Рекомендация: 1:2 в пользу Турции за 7.50.