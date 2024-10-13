14 октября 2024 года на стадионе «Билино Поле» в Зенице состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Венгрии. Оба коллектива находятся в не лучших формах и попытаются заработать важные очки в борьбе за выход из группы.
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины переживает сложные времена в турнире «Лига наций». Команда не может выиграть в четырех последних матчах и находится на последнем месте в группе с одним набранным очком. В последнем туре боснийцы уступили Германии (1:2), а в предыдущих играх потерпели крупные поражения от Нидерландов (2:5) и проиграли в товарищеских встречах с Италией и Англией. Основной ударной силой команды остается Эдин Джеко, однако его усилий пока недостаточно для достижения положительных результатов.
Последние матчи Боснии и Герцеговины:
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Босния и Герцеговина 1:2 Германия
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Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
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Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина
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Италия 1:0 Босния и Герцеговина
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Англия 3:0 Босния и Герцеговина
Венгрия
Сборная Венгрии также не показывает хороших результатов в текущем турнире. Команда не может выиграть в четырех последних матчах, несмотря на то что в последнем туре ей удалось сыграть вничью с Нидерландами (1:1). Основная проблема команды – недостаточная результативность: в последних пяти матчах Венгрия забила всего два гола. Доминик Собослаи остается ведущим игроком атаки, но его усилий не хватает, чтобы команда стабильно набирала очки.
Последние матчи Венгрии:
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Венгрия 1:1 Нидерланды
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Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
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Германия 5:0 Венгрия
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Шотландия 0:1 Венгрия
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Германия 2:0 Венгрия
Личные встречи
Сборные Боснии и Герцеговины и Венгрии уже встречались в этом турнире 10 сентября, и матч завершился нулевой ничьей. История очных противостояний показывает, что Венгрия не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника, что дает ей психологическое преимущество перед предстоящей встречей. Однако слабая игра обеих команд в последних матчах усложняет предсказание исхода.
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Лига наций (10.09.2024): Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
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Чемпионат Европы (08.09.2007): Венгрия 1:0 Босния и Герцеговина
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Чемпионат Европы (06.09.2006): Босния и Герцеговина 1:3 Венгрия
Статистика
Босния и Герцеговина
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Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 3 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
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0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах
Венгрия
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Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 2 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
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1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Венгрия
Учитывая текущую форму обеих команд и статистику предыдущих матчей, можно ожидать, что матч будет малорезультативным. Обе команды испытывают серьезные трудности в атаке, и их результаты в последних матчах показывают низкую эффективность в реализации голевых моментов. Венгрия выглядит немного более уверенно и не проигрывает в последних очных встречах, что делает еe небольшим фаворитом в этом противостоянии. Ожидается, что матч завершится вничью или минимальной победой Венгрии.
Рекомендации для ставок:
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Ничья – коэффициент 3.10
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за 6.50.