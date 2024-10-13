14 октября 2024 года на стадионе «Билино Поле» в Зенице состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Венгрии. Оба коллектива находятся в не лучших формах и попытаются заработать важные очки в борьбе за выход из группы.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины переживает сложные времена в турнире «Лига наций». Команда не может выиграть в четырех последних матчах и находится на последнем месте в группе с одним набранным очком. В последнем туре боснийцы уступили Германии (1:2), а в предыдущих играх потерпели крупные поражения от Нидерландов (2:5) и проиграли в товарищеских встречах с Италией и Англией. Основной ударной силой команды остается Эдин Джеко, однако его усилий пока недостаточно для достижения положительных результатов.

Последние матчи Боснии и Герцеговины:

Босния и Герцеговина 1:2 Германия

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

Италия 1:0 Босния и Герцеговина

Англия 3:0 Босния и Герцеговина

Венгрия

Сборная Венгрии также не показывает хороших результатов в текущем турнире. Команда не может выиграть в четырех последних матчах, несмотря на то что в последнем туре ей удалось сыграть вничью с Нидерландами (1:1). Основная проблема команды – недостаточная результативность: в последних пяти матчах Венгрия забила всего два гола. Доминик Собослаи остается ведущим игроком атаки, но его усилий не хватает, чтобы команда стабильно набирала очки.

Последние матчи Венгрии:

Венгрия 1:1 Нидерланды

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Германия 5:0 Венгрия

Шотландия 0:1 Венгрия

Германия 2:0 Венгрия

Личные встречи

Сборные Боснии и Герцеговины и Венгрии уже встречались в этом турнире 10 сентября, и матч завершился нулевой ничьей. История очных противостояний показывает, что Венгрия не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника, что дает ей психологическое преимущество перед предстоящей встречей. Однако слабая игра обеих команд в последних матчах усложняет предсказание исхода.

Лига наций (10.09.2024): Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Чемпионат Европы (08.09.2007): Венгрия 1:0 Босния и Герцеговина

Чемпионат Европы (06.09.2006): Босния и Герцеговина 1:3 Венгрия

Статистика

Босния и Герцеговина

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

Венгрия

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Венгрия

Учитывая текущую форму обеих команд и статистику предыдущих матчей, можно ожидать, что матч будет малорезультативным. Обе команды испытывают серьезные трудности в атаке, и их результаты в последних матчах показывают низкую эффективность в реализации голевых моментов. Венгрия выглядит немного более уверенно и не проигрывает в последних очных встречах, что делает еe небольшим фаворитом в этом противостоянии. Ожидается, что матч завершится вничью или минимальной победой Венгрии.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за 6.50.