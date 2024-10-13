14 октября 2024 года на стадионе «Король Бодуэн» состоится матч Лиги наций между сборными Бельгии и Франции. Обе команды находятся в хорошей форме, и этот матч обещает быть интересным и напряженным.
Бельгия
Сборная Бельгии занимает третье место в группе после трeх туров и набрала четыре очка. Команда провела сложный матч против Италии (2:2), в котором смогла показать свою боеспособность. Основной ударной силой является Леандро Троссард, забивший 7 голов в 22 матчах. В последних пяти встречах Бельгия забила пять голов и пропустила шесть, что указывает на проблемы в защите. Тем не менее, на своeм поле бельгийцы выступают уверенно – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей дома.
Последние матчи Бельгии:
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Италия 2:2 Бельгия
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Франция 2:0 Бельгия
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Бельгия 3:1 Израиль
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Франция 1:0 Бельгия
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Украина 0:0 Бельгия
Франция
Сборная Франции после трeх туров занимает второе место в группе с шестью очками. В последней игре французы одержали уверенную победу над Израилем (4:1). Лидером атаки является Рандаль Коло-Муани, на счету которого шесть голов в 20 матчах. Франция стабильно забивает в последних матчах, но также испытывает некоторые трудности в обороне, пропуская шесть голов в пяти последних играх. В гостях французская сборная не проигрывает в шести из восьми последних матчей в рамках турнира Лиги наций.
Последние матчи Франции:
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Израиль 1:4 Франция
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Франция 2:0 Бельгия
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Франция 1:3 Италия
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Испания 2:1 Франция
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Португалия 0:0 Франция (победа по пенальти 5:3)
Личные встречи
Франция имеет преимущество в личных встречах с Бельгией, побеждая в четырeх последних матчах. Это создаeт психологическое преимущество для французов перед предстоящей встречей. Бельгия, несмотря на это, всегда борется до конца, особенно на своeм поле, что добавляет интриги в предстоящий матч.
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Лига наций (09.09.2024): Франция 2:0 Бельгия
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Чемпионат Европы (01.07.2024): Франция 1:0 Бельгия
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Лига наций (07.10.2021): Бельгия 2:3 Франция
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Чемпионат мира (10.07.2018): Франция 1:0 Бельгия
Статистика
Бельгия
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 5 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Франция
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Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 8 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч Бельгия – Франция
Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что Франция продолжит свою успешную серию против Бельгии. Французы обладают более сильной атакой и хорошей игрой в центре поля, что должно помочь им доминировать в этом поединке. Однако Бельгия на своeм поле способна оказать сопротивление и создать опасные моменты.
Рекомендации для ставок:
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Победа Франции – коэффициент 2.20
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Франции с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу Франции за 7.50.