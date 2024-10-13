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    • Прогноз на точный счет в матче Лиги наций Бельгия – Франция, который пройдет 14 октября 2024 года – бомбардир

    Прогноз на точный счет в матче Лиги наций Бельгия – Франция, который пройдет 14 октября 2024 года – бомбардир

    14 октября 2024 года на стадионе «Король Бодуэн» состоится матч Лиги наций между сборными Бельгии и Франции. Обе команды находятся в хорошей форме, и этот матч обещает быть интересным и напряженным.

    Бельгия

    Сборная Бельгии занимает третье место в группе после трeх туров и набрала четыре очка. Команда провела сложный матч против Италии (2:2), в котором смогла показать свою боеспособность. Основной ударной силой является Леандро Троссард, забивший 7 голов в 22 матчах. В последних пяти встречах Бельгия забила пять голов и пропустила шесть, что указывает на проблемы в защите. Тем не менее, на своeм поле бельгийцы выступают уверенно – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей дома.

    Последние матчи Бельгии:

    • Италия 2:2 Бельгия

    • Франция 2:0 Бельгия

    • Бельгия 3:1 Израиль

    • Франция 1:0 Бельгия

    • Украина 0:0 Бельгия

    Франция

    Сборная Франции после трeх туров занимает второе место в группе с шестью очками. В последней игре французы одержали уверенную победу над Израилем (4:1). Лидером атаки является Рандаль Коло-Муани, на счету которого шесть голов в 20 матчах. Франция стабильно забивает в последних матчах, но также испытывает некоторые трудности в обороне, пропуская шесть голов в пяти последних играх. В гостях французская сборная не проигрывает в шести из восьми последних матчей в рамках турнира Лиги наций.

    Последние матчи Франции:

    • Израиль 1:4 Франция

    • Франция 2:0 Бельгия

    • Франция 1:3 Италия

    • Испания 2:1 Франция

    • Португалия 0:0 Франция (победа по пенальти 5:3)

    Личные встречи

    Франция имеет преимущество в личных встречах с Бельгией, побеждая в четырeх последних матчах. Это создаeт психологическое преимущество для французов перед предстоящей встречей. Бельгия, несмотря на это, всегда борется до конца, особенно на своeм поле, что добавляет интриги в предстоящий матч.

    • Лига наций (09.09.2024): Франция 2:0 Бельгия

    • Чемпионат Европы (01.07.2024): Франция 1:0 Бельгия

    • Лига наций (07.10.2021): Бельгия 2:3 Франция

    • Чемпионат мира (10.07.2018): Франция 1:0 Бельгия

    Статистика

    Бельгия

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Франция

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Бельгия – Франция

    Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что Франция продолжит свою успешную серию против Бельгии. Французы обладают более сильной атакой и хорошей игрой в центре поля, что должно помочь им доминировать в этом поединке. Однако Бельгия на своeм поле способна оказать сопротивление и создать опасные моменты.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Франции – коэффициент 2.20

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Франции с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Франции за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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