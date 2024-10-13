14 октября 2024 года на стадионе «Король Бодуэн» состоится матч Лиги наций между сборными Бельгии и Франции. Обе команды находятся в хорошей форме, и этот матч обещает быть интересным и напряженным.

Бельгия

Сборная Бельгии занимает третье место в группе после трeх туров и набрала четыре очка. Команда провела сложный матч против Италии (2:2), в котором смогла показать свою боеспособность. Основной ударной силой является Леандро Троссард, забивший 7 голов в 22 матчах. В последних пяти встречах Бельгия забила пять голов и пропустила шесть, что указывает на проблемы в защите. Тем не менее, на своeм поле бельгийцы выступают уверенно – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей дома.

Последние матчи Бельгии:

Италия 2:2 Бельгия

Франция 2:0 Бельгия

Бельгия 3:1 Израиль

Франция 1:0 Бельгия

Украина 0:0 Бельгия

Франция

Сборная Франции после трeх туров занимает второе место в группе с шестью очками. В последней игре французы одержали уверенную победу над Израилем (4:1). Лидером атаки является Рандаль Коло-Муани, на счету которого шесть голов в 20 матчах. Франция стабильно забивает в последних матчах, но также испытывает некоторые трудности в обороне, пропуская шесть голов в пяти последних играх. В гостях французская сборная не проигрывает в шести из восьми последних матчей в рамках турнира Лиги наций.

Последние матчи Франции:

Израиль 1:4 Франция

Франция 2:0 Бельгия

Франция 1:3 Италия

Испания 2:1 Франция

Португалия 0:0 Франция (победа по пенальти 5:3)

Личные встречи

Франция имеет преимущество в личных встречах с Бельгией, побеждая в четырeх последних матчах. Это создаeт психологическое преимущество для французов перед предстоящей встречей. Бельгия, несмотря на это, всегда борется до конца, особенно на своeм поле, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Лига наций (09.09.2024): Франция 2:0 Бельгия

Чемпионат Европы (01.07.2024): Франция 1:0 Бельгия

Лига наций (07.10.2021): Бельгия 2:3 Франция

Чемпионат мира (10.07.2018): Франция 1:0 Бельгия

Статистика

Бельгия

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Франция

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Бельгия – Франция

Учитывая текущие формы команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что Франция продолжит свою успешную серию против Бельгии. Французы обладают более сильной атакой и хорошей игрой в центре поля, что должно помочь им доминировать в этом поединке. Однако Бельгия на своeм поле способна оказать сопротивление и создать опасные моменты.

Рекомендации для ставок:

Победа Франции – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Франции с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу Франции за 7.50.