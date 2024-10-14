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  • Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 20:35
Италия
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
4 : 1
Завершен
Израиль
41' М. Ретеги (П) 54' Д. Ди Лоренцо 72' Д. Фраттези 79' Д. Ди Лоренцо
66' М. Абу Фани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
8
Дор Перец
(К) ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
20
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Самуэле Риччи
ЦП
21
Никколо Писилли
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
17
Даниэль Мальдини
АП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
17
Анан Халаили
ПВ
15
Эльель Перец
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Викарио
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
10
Фаджоли
9
Ретеги
10
Распадори
3-3-3-1
18
Глазер
17
Фейнгольд
4
Балтакса
5
Начмиас
16
Абу Фани
11
Азиза
8
Перец
20
Абада
11
Глух
16
Каничовски
20
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
16
Фраттези
6
Буонджорно
6
Буонджорно
16
Фраттези
10
Фаджоли
4
Риччи
4
Риччи
10
Фаджоли
10
Распадори
17
Мальдини
17
Мальдини
10
Распадори
9
Ретеги
17
Лукка
17
Лукка
9
Ретеги
11
Азиза
20
Гроппер
20
Гроппер
11
Азиза
16
Каничовски
22
Жабер
22
Жабер
16
Каничовски
20
17
Халаили
17
Халаили
20
20
Абада
9
Барибо
9
Барибо
20
Абада
Остались в запасе
Италия
Израиль
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
23
Йоав Герафи
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Италия - Израиль
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
611
284
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Израиля, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Израиль

Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Израиль Италия
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