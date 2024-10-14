14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
Лига наций, группа A2, 4 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
3-3-1-1-2
13
Викарио
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
22
Ди Лоренцо
16
Фраттези
10
Фаджоли
9
Ретеги
10
Распадори
3-3-3-1
18
Глазер
17
Фейнгольд
4
Балтакса
5
Начмиас
16
Абу Фани
11
Азиза
8
Перец
20
Абада
11
Глух
16
Каничовски
20
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
16
Фраттези
6
Буонджорно
6
Буонджорно
16
Фраттези
10
Фаджоли
4
Риччи
4
Риччи
10
Фаджоли
10
Распадори
17
Мальдини
17
Мальдини
10
Распадори
9
Ретеги
17
Лукка
17
Лукка
9
Ретеги
11
Азиза
20
Гроппер
20
Гроппер
11
Азиза
16
Каничовски
22
Жабер
22
Жабер
16
Каничовски
20
17
Халаили
17
Халаили
20
20
Абада
9
Барибо
9
Барибо
20
Абада
Остались в запасе
Италия
Израиль
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
23
Йоав Герафи
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
12
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Италия - Израиль
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
611
284
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Израиля, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Израиль
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»