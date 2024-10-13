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    • Прогноз на точный счет матча Эстония – Швеция, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Эстония – Швеция, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе «А Ле Кок Арена» в Таллине состоится матч Лиги наций между Эстонией и Швецией. Этот матч имеет важное значение для обеих команд, поскольку Швеция стремится укрепить своe лидерство в группе, а Эстония пытается улучшить своe положение.

    Эстония

    Эстония занимает третье место в группе после трeх туров, имея три очка. Последний матч завершился победой над Азербайджаном со счeтом 3:1, что позволило команде сохранить шансы на борьбу за выход из группы. Команда забила восемь голов в последних пяти играх, но еe защита оставляет желать лучшего, пропустив семь голов. Основная ударная сила Эстонии – Хенри Аньер, на счету которого четыре гола в 19 матчах. Эстония пропускает в трeх последних матчах Лиги наций, что является слабым местом в преддверии встречи с сильной атакой Швеции.

    Последние матчи Эстонии:

    • Эстония 3:1 Азербайджан
    • Швеция 3:0 Эстония
    • Эстония 0:1 Словакия
    • Литва 1:1 Эстония (пен. 4:3)
    • Эстония 4:1 Фарерские острова

    Швеция

    Швеция лидирует в группе с семью очками после трeх туров. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах Лиги наций, последняя встреча завершилась ничьей против Словакии (2:2). Швеция обладает мощной атакой, забив девять голов в последних пяти матчах. Главная звезда команды – Виктор Дьокереш, забивший семь голов в четырнадцати играх. Тем не менее, шведы также имеют проблемы в обороне, пропустив восемь голов в последних пяти играх, что может дать шанс Эстонии.

    Последние матчи Швеции:

    • Словакия 2:2 Швеция
    • Швеция 3:0 Эстония
    • Азербайджан 1:3 Швеция
    • Швеция 0:3 Сербия
    • Дания 2:1 Швеция

    Личные встречи

    Швеция доминирует в личных встречах против Эстонии, победив в пяти последних матчах. В текущем розыгрыше Лиги наций 8 сентября шведы обыграли Эстонию со счeтом 3:0. Швеция традиционно демонстрирует уверенную игру против этого соперника, забивая в одиннадцати последних матчах. Этот факт ставит гостей в роль фаворитов в предстоящем поединке.

    • Лига наций (08.09.2024): Швеция 3:0 Эстония
    • Товарищеский матч (12.01.2024): Швеция 2:1 Эстония
    • Квалификация Чемпионата Европы (19.11.2023): Швеция 2:0 Эстония

    Статистика

    Эстония

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Швеция

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Эстония – Швеция

    Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать, что Швеция продолжит успешную серию против Эстонии и одержит очередную победу. Швеция имеет более мощную атаку и уверенную игру против этого соперника в личных встречах. Эстония, несмотря на неплохие результаты в атаке, испытывает проблемы с защитой, что может позволить шведам успешно воспользоваться своими шансами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Швеции – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Швеции за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа Швеции.

    Рекомендация: 3:1 в пользу Швеции за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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