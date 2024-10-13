14 октября 2024 года на стадионе «А Ле Кок Арена» в Таллине состоится матч Лиги наций между Эстонией и Швецией. Этот матч имеет важное значение для обеих команд, поскольку Швеция стремится укрепить своe лидерство в группе, а Эстония пытается улучшить своe положение.

Эстония

Эстония занимает третье место в группе после трeх туров, имея три очка. Последний матч завершился победой над Азербайджаном со счeтом 3:1, что позволило команде сохранить шансы на борьбу за выход из группы. Команда забила восемь голов в последних пяти играх, но еe защита оставляет желать лучшего, пропустив семь голов. Основная ударная сила Эстонии – Хенри Аньер, на счету которого четыре гола в 19 матчах. Эстония пропускает в трeх последних матчах Лиги наций, что является слабым местом в преддверии встречи с сильной атакой Швеции.

Последние матчи Эстонии:

Эстония 3:1 Азербайджан

Швеция 3:0 Эстония

Эстония 0:1 Словакия

Литва 1:1 Эстония (пен. 4:3)

Эстония 4:1 Фарерские острова

Швеция

Швеция лидирует в группе с семью очками после трeх туров. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах Лиги наций, последняя встреча завершилась ничьей против Словакии (2:2). Швеция обладает мощной атакой, забив девять голов в последних пяти матчах. Главная звезда команды – Виктор Дьокереш, забивший семь голов в четырнадцати играх. Тем не менее, шведы также имеют проблемы в обороне, пропустив восемь голов в последних пяти играх, что может дать шанс Эстонии.

Последние матчи Швеции:

Словакия 2:2 Швеция

Швеция 3:0 Эстония

Азербайджан 1:3 Швеция

Швеция 0:3 Сербия

Дания 2:1 Швеция

Личные встречи

Швеция доминирует в личных встречах против Эстонии, победив в пяти последних матчах. В текущем розыгрыше Лиги наций 8 сентября шведы обыграли Эстонию со счeтом 3:0. Швеция традиционно демонстрирует уверенную игру против этого соперника, забивая в одиннадцати последних матчах. Этот факт ставит гостей в роль фаворитов в предстоящем поединке.

Лига наций (08.09.2024): Швеция 3:0 Эстония

Товарищеский матч (12.01.2024): Швеция 2:1 Эстония

Квалификация Чемпионата Европы (19.11.2023): Швеция 2:0 Эстония

Статистика

Эстония

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Швеция

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Эстония – Швеция

Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать, что Швеция продолжит успешную серию против Эстонии и одержит очередную победу. Швеция имеет более мощную атаку и уверенную игру против этого соперника в личных встречах. Эстония, несмотря на неплохие результаты в атаке, испытывает проблемы с защитой, что может позволить шведам успешно воспользоваться своими шансами.

Рекомендации для ставок:

Победа Швеции – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Швеции за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа Швеции.

Рекомендация: 3:1 в пользу Швеции за 9.00.