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    • Прогноз на точный счет матча Мальта – Молдавия, Лига наций, 13 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Мальта – Молдавия, Лига наций, 13 октября 2024 года

    13 октября 2024 года на Национальном стадионе состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Мальты и Молдовы. Молдавия показывает уверенную игру в турнире и занимает лидирующие позиции в группе, тогда как Мальта испытывает трудности как в атаке, так и в обороне.

    Мальта

    Сборная Мальты провела неудачный отрезок, за последние пять матчей забив всего два гола и пропустив одиннадцать. В последней игре против Андорры мальтийцы смогли одержать победу с минимальным счетом (1:0), однако общая картина их игры оставляет желать лучшего. Лучший бомбардир команды – Пол Мбонг, забивший 2 гола в 18 матчах, не всегда удается поддерживать темп и создавать опасные моменты. На домашнем поле команда испытывает трудности, не выигрывая в пяти последних матчах.

    Последние матчи Мальты:

    • Андорра 0:1 Мальта

    • Молдавия 2:0 Мальта

    • Мальта 0:2 Греция

    • Чехия 7:1 Мальта

    • Мальта 0:0 Беларусь

    Молдавия

    Сборная Молдовы продолжает удивлять своими результатами. Команда одержала победу в пяти последних матчах Лиги наций и занимает лидирующую позицию в группе. Лучший бомбардир команды, Ион Николэеску, забил девять голов в 22 матчах и продолжает демонстрировать свою результативность. В последних пяти матчах Молдавия забила восемь голов и пропустила шесть. Особое внимание следует уделить тому, что молдаване не пропускают в трех последних матчах, что свидетельствует об уверенной игре в обороне.

    Последние матчи Молдовы:

    • Молдавия 2:0 Андорра

    • Молдавия 1:0 Сан-Марино

    • Молдавия 2:0 Мальта

    • Молдавия 0:4 Украина

    • Молдавия 3:2 Кипр

    Личные встречи

    История личных встреч между Мальтой и Молдовой свидетельствует о преимуществе молдавской команды. В последней встрече, состоявшейся 7 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Молдавия одержала победу со счетом 2:0. Молдавия не проигрывает в пяти последних матчах против Мальты, что придает им уверенности перед предстоящей игрой.

    • Лига наций (07.09.2024): Молдавия 2:0 Мальта

    • Товарищеский матч (24.03.2016): Мальта 0:0 Молдавия

    • Квалификация Евро (17.10.2007): Мальта 2:3 Молдавия

    Статистика

    Мальта

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Молдавия

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Мальта – Молдавия

    Учитывая текущую форму команд и статистику, можно ожидать, что сборная Молдовы продолжит свою успешную серию и одержит победу. Мальта испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне, что создает все условия для уверенной игры гостей. Молдавия продемонстрировала уверенность в последних матчах, особенно в обороне, что также может сыграть ключевую роль в этом противостоянии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Молдовы – коэффициент 1.85

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Молдовы за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом выглядит победа Молдовы с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 0:1 в пользу Молдовы за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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