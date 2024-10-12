13 октября 2024 года на Национальном стадионе состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Мальты и Молдовы. Молдавия показывает уверенную игру в турнире и занимает лидирующие позиции в группе, тогда как Мальта испытывает трудности как в атаке, так и в обороне.

Мальта

Сборная Мальты провела неудачный отрезок, за последние пять матчей забив всего два гола и пропустив одиннадцать. В последней игре против Андорры мальтийцы смогли одержать победу с минимальным счетом (1:0), однако общая картина их игры оставляет желать лучшего. Лучший бомбардир команды – Пол Мбонг, забивший 2 гола в 18 матчах, не всегда удается поддерживать темп и создавать опасные моменты. На домашнем поле команда испытывает трудности, не выигрывая в пяти последних матчах.

Последние матчи Мальты:

Андорра 0:1 Мальта

Молдавия 2:0 Мальта

Мальта 0:2 Греция

Чехия 7:1 Мальта

Мальта 0:0 Беларусь

Молдавия

Сборная Молдовы продолжает удивлять своими результатами. Команда одержала победу в пяти последних матчах Лиги наций и занимает лидирующую позицию в группе. Лучший бомбардир команды, Ион Николэеску, забил девять голов в 22 матчах и продолжает демонстрировать свою результативность. В последних пяти матчах Молдавия забила восемь голов и пропустила шесть. Особое внимание следует уделить тому, что молдаване не пропускают в трех последних матчах, что свидетельствует об уверенной игре в обороне.

Последние матчи Молдовы:

Молдавия 2:0 Андорра

Молдавия 1:0 Сан-Марино

Молдавия 2:0 Мальта

Молдавия 0:4 Украина

Молдавия 3:2 Кипр

Личные встречи

История личных встреч между Мальтой и Молдовой свидетельствует о преимуществе молдавской команды. В последней встрече, состоявшейся 7 сентября 2024 года в рамках Лиги наций, Молдавия одержала победу со счетом 2:0. Молдавия не проигрывает в пяти последних матчах против Мальты, что придает им уверенности перед предстоящей игрой.

Лига наций (07.09.2024): Молдавия 2:0 Мальта

Товарищеский матч (24.03.2016): Мальта 0:0 Молдавия

Квалификация Евро (17.10.2007): Мальта 2:3 Молдавия

Статистика

Мальта

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Молдавия

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Мальта – Молдавия

Учитывая текущую форму команд и статистику, можно ожидать, что сборная Молдовы продолжит свою успешную серию и одержит победу. Мальта испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне, что создает все условия для уверенной игры гостей. Молдавия продемонстрировала уверенность в последних матчах, особенно в обороне, что также может сыграть ключевую роль в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа Молдовы – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Молдовы за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом выглядит победа Молдовы с минимальным перевесом.

Рекомендация: 0:1 в пользу Молдовы за 6.50.