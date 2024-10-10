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    • Прогноз на точный счет матча Венгрия – Нидерланды, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Венгрия – Нидерланды, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Нидерландов. Этот матч обещает быть интересным, учитывая форму обеих команд и историю их личных встреч.

    Венгрия

    Сборная Венгрии в последних матчах Лиги наций испытывает трудности, не одержав ни одной победы в последних трех играх турнира. В атаке венгры выглядят слабо, забив всего два гола в пяти последних матчах, в то время как в обороне команда также имеет серьезные проблемы, пропустив десять голов за этот же период. Несмотря на это, Венгрия демонстрирует неплохую игру на домашнем поле, не проигрывая в 11 из последних 13 домашних матчей.

    Последние матчи Венгрии:

    • Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

    • Германия 5:0 Венгрия

    • Шотландия 0:1 Венгрия

    • Германия 2:0 Венгрия

    • Венгрия 1:3 Швейцария

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов показывает уверенную игру в Лиге наций. Команда неизменно забивает в семи последних матчах турнира, продемонстрировав впечатляющую атаку – 13 голов в последних пяти играх. Однако, оборона нидерландцев не всегда выглядит надежной, так как они пропустили семь голов за этот же период. В последнем матче против Германии Нидерланды сыграли вничью 2:2, продемонстрировав характер и готовность бороться с сильными соперниками.

    Последние матчи Нидерландов:

    • Нидерланды 2:2 Германия

    • Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

    • Нидерланды 1:2 Англия

    • Нидерланды 2:1 Турция

    • Румыния 0:3 Нидерланды

    Личные встречи

    История личных встреч показывает явное превосходство сборной Нидерландов над Венгрией. Нидерланды выиграли девять последних очных матчей, а в каждом из них забивали минимум два гола. Последняя встреча команд закончилась разгромной победой Нидерландов со счетом 8:1, что подчеркивает разрыв в классе между командами.

    Статистика

    Венгрия:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Нидерланды:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч Венгрия – Нидерланды

    Нидерланды выглядят явным фаворитом этого матча, учитывая их успешную историю личных встреч и текущую форму. Венгрия имеет серьезные проблемы в защите, и вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал гостей. Ожидается, что Нидерланды смогут легко справиться с венграми, забив несколько голов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Нидерландов – коэффициент 1.30

    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    • Нидерланды забьют в обоих таймах – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.30.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Нидерландов со счетом 4:1.

    Рекомендация: 4:1 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

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