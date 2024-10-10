11 октября 2024 года на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Нидерландов. Этот матч обещает быть интересным, учитывая форму обеих команд и историю их личных встреч.
Венгрия
Сборная Венгрии в последних матчах Лиги наций испытывает трудности, не одержав ни одной победы в последних трех играх турнира. В атаке венгры выглядят слабо, забив всего два гола в пяти последних матчах, в то время как в обороне команда также имеет серьезные проблемы, пропустив десять голов за этот же период. Несмотря на это, Венгрия демонстрирует неплохую игру на домашнем поле, не проигрывая в 11 из последних 13 домашних матчей.
Последние матчи Венгрии:
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Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
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Германия 5:0 Венгрия
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Шотландия 0:1 Венгрия
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Германия 2:0 Венгрия
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Венгрия 1:3 Швейцария
Нидерланды
Сборная Нидерландов показывает уверенную игру в Лиге наций. Команда неизменно забивает в семи последних матчах турнира, продемонстрировав впечатляющую атаку – 13 голов в последних пяти играх. Однако, оборона нидерландцев не всегда выглядит надежной, так как они пропустили семь голов за этот же период. В последнем матче против Германии Нидерланды сыграли вничью 2:2, продемонстрировав характер и готовность бороться с сильными соперниками.
Последние матчи Нидерландов:
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Нидерланды 2:2 Германия
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Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина
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Нидерланды 1:2 Англия
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Нидерланды 2:1 Турция
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Румыния 0:3 Нидерланды
Личные встречи
История личных встреч показывает явное превосходство сборной Нидерландов над Венгрией. Нидерланды выиграли девять последних очных матчей, а в каждом из них забивали минимум два гола. Последняя встреча команд закончилась разгромной победой Нидерландов со счетом 8:1, что подчеркивает разрыв в классе между командами.
Статистика
Венгрия:
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Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Нидерланды:
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Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
Прогноз на матч Венгрия – Нидерланды
Нидерланды выглядят явным фаворитом этого матча, учитывая их успешную историю личных встреч и текущую форму. Венгрия имеет серьезные проблемы в защите, и вряд ли сможет сдержать атакующий потенциал гостей. Ожидается, что Нидерланды смогут легко справиться с венграми, забив несколько голов.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Нидерландов – коэффициент 1.30
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Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
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Нидерланды забьют в обоих таймах – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.30.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Нидерландов со счетом 4:1.
Рекомендация: 4:1 за коэффициент 12.00.