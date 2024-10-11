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  • Венгрия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

Венгрия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

11 октября 2024, 20:35
Венгрия
11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды
32' Р. Салаи
83' Д. Дюмфрис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Тамаш Никичер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Корнель Сюч
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
11
Dániel Gera
ЦФ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
4-3-2-1
1
Дибус
5
Фиола
15
Дардаи
14
Болла
6
Орбан
8
Никичер
13
Шафер
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
15
ван де Вен
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
6
Тимбер
8
Гравенберх
7
Симонс
11
Гакпо
9
Зиркзее
15
Дардаи
21
Ботка
21
Ботка
15
Дардаи
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
14
Болла
11
11
14
Болла
11
Гакпо
3
Хато
3
Хато
11
Гакпо
7
Симонс
6
де Лигт
6
де Лигт
7
Симонс
6
Тимбер
16
Тил
16
Тил
6
Тимбер
6
де Врей
18
Мален
18
Мален
6
де Врей
9
Зиркзее
19
Бробби
19
Бробби
9
Зиркзее
Остались в запасе
Венгрия
Нидерланды
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Корнель Сюч
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Корнель Сюч
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Венгрия - Нидерланды
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
8
Офсайды
1
3
Количество передач
249
702
Сейвы
3
0
Точность передач %
69
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Нидерланд, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Нидерланды

Венгрия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Нидерланды Венгрия
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