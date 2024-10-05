6 октября 2024 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Бетисом». Этот андалусский дерби всегда обещает яркую борьбу и напряженные моменты, так как обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице.

«Севилья»

«Севилья» занимает 13-е место с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует не самый стабильный футбол в этом сезоне. Несмотря на то, что «Севилья» забивает в 4 последних матчах Ла Лиги, их атака не отличается высокой результативностью. Лучшим бомбардиром команды является Доди Лукебакио, который забил всего 2 мяча. Оборона также не на высоте, пропустив 6 голов в последних 5 играх. Однако в домашнем матче против «Бетиса» «Севилья» постарается продемонстрировать более организованную игру.

Последние матчи «Севильи»:

«Бетис»

«Бетис» занимает 8-е место с 12 очками. Команда показывает более стабильные результаты и забивает в 5 последних матчах Ла Лиги. Джовани Ло Чельсо является главным бомбардиром команды с 5 голами в 5 матчах, что делает его ключевой фигурой в атаке. Однако команда также имеет проблемы в обороне, пропустив 5 мячей в последних 5 играх. На выезде «Бетис» играет осторожнее, часто сводя матчи к ничьей, что может повлиять на их подход к этой игре.

Последние матчи «Бетиса»:

Личные встречи

Последние очные встречи этих команд завершались упорной борьбой. «Севилья» не проигрывает «Бетису» в 6 последних матчах, однако 4 из этих игр завершились вничью. Оба коллектива часто демонстрируют равную игру, что делает результат предстоящей встречи непредсказуемым.

Последние матчи:

«Бетис» 1:1 «Севилья»

«Севилья» 1:1 «Бетис»

«Севилья» 1:0 «Бетис»

«Севилья» 0:0 «Бетис»

«Бетис» 1:1 «Севилья»

Статистика

«Севилья»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

«Бетис»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Севилья» – «Бетис»

С учетом текущих форм обеих команд и их показателей в последних встречах, можно ожидать равную и упорную борьбу. Обороны обеих команд не отличаются стабильностью, но атаки также не показывают высокой результативности. Учитывая, что 4 из 5 последних очных встреч завершались ничьей, велика вероятность повторения такого исхода и в этом матче. Однако, «Севилья», играя дома, может попытаться склонить чашу весов в свою пользу.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.