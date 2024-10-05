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    • Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Бетис», Испанская Ла Лига, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Бетис», Испанская Ла Лига, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Бетисом». Этот андалусский дерби всегда обещает яркую борьбу и напряженные моменты, так как обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице.

    «Севилья»

    «Севилья» занимает 13-е место с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует не самый стабильный футбол в этом сезоне. Несмотря на то, что «Севилья» забивает в 4 последних матчах Ла Лиги, их атака не отличается высокой результативностью. Лучшим бомбардиром команды является Доди Лукебакио, который забил всего 2 мяча. Оборона также не на высоте, пропустив 6 голов в последних 5 играх. Однако в домашнем матче против «Бетиса» «Севилья» постарается продемонстрировать более организованную игру.

    Последние матчи «Севильи»:

    «Бетис»

    «Бетис» занимает 8-е место с 12 очками. Команда показывает более стабильные результаты и забивает в 5 последних матчах Ла Лиги. Джовани Ло Чельсо является главным бомбардиром команды с 5 голами в 5 матчах, что делает его ключевой фигурой в атаке. Однако команда также имеет проблемы в обороне, пропустив 5 мячей в последних 5 играх. На выезде «Бетис» играет осторожнее, часто сводя матчи к ничьей, что может повлиять на их подход к этой игре.

    Последние матчи «Бетиса»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи этих команд завершались упорной борьбой. «Севилья» не проигрывает «Бетису» в 6 последних матчах, однако 4 из этих игр завершились вничью. Оба коллектива часто демонстрируют равную игру, что делает результат предстоящей встречи непредсказуемым.

    Последние матчи:

    • «Бетис» 1:1 «Севилья»
    • «Севилья» 1:1 «Бетис»
    • «Севилья» 1:0 «Бетис»
    • «Севилья» 0:0 «Бетис»
    • «Бетис» 1:1 «Севилья»

    Статистика

    «Севилья»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Бетис»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Севилья» – «Бетис»

    С учетом текущих форм обеих команд и их показателей в последних встречах, можно ожидать равную и упорную борьбу. Обороны обеих команд не отличаются стабильностью, но атаки также не показывают высокой результативности. Учитывая, что 4 из 5 последних очных встреч завершались ничьей, велика вероятность повторения такого исхода и в этом матче. Однако, «Севилья», играя дома, может попытаться склонить чашу весов в свою пользу.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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