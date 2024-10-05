6 октября 2024 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Бетисом». Этот андалусский дерби всегда обещает яркую борьбу и напряженные моменты, так как обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице.
«Севилья»
«Севилья» занимает 13-е место с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует не самый стабильный футбол в этом сезоне. Несмотря на то, что «Севилья» забивает в 4 последних матчах Ла Лиги, их атака не отличается высокой результативностью. Лучшим бомбардиром команды является Доди Лукебакио, который забил всего 2 мяча. Оборона также не на высоте, пропустив 6 голов в последних 5 играх. Однако в домашнем матче против «Бетиса» «Севилья» постарается продемонстрировать более организованную игру.
Последние матчи «Севильи»:
- «Атлетик» 1:1 «Севилья»
- «Севилья» 2:1 «Вальядолид»
- «Алавес» 2:1 «Севилья»
- «Севилья» 1:0 «Хетафе»
- «Севилья» 0:2 «Жирона»
«Бетис»
«Бетис» занимает 8-е место с 12 очками. Команда показывает более стабильные результаты и забивает в 5 последних матчах Ла Лиги. Джовани Ло Чельсо является главным бомбардиром команды с 5 голами в 5 матчах, что делает его ключевой фигурой в атаке. Однако команда также имеет проблемы в обороне, пропустив 5 мячей в последних 5 играх. На выезде «Бетис» играет осторожнее, часто сводя матчи к ничьей, что может повлиять на их подход к этой игре.
Последние матчи «Бетиса»:
- «Легия» 1:0 «Бетис» (Лига Конференций)
- «Бетис» 1:0 «Эспаньол»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Бетис»
- «Бетис» 1:2 «Мальорка»
- «Бетис» 2:1 «Хетафе»
Личные встречи
Последние очные встречи этих команд завершались упорной борьбой. «Севилья» не проигрывает «Бетису» в 6 последних матчах, однако 4 из этих игр завершились вничью. Оба коллектива часто демонстрируют равную игру, что делает результат предстоящей встречи непредсказуемым.
Последние матчи:
- «Бетис» 1:1 «Севилья»
- «Севилья» 1:1 «Бетис»
- «Севилья» 1:0 «Бетис»
- «Севилья» 0:0 «Бетис»
- «Бетис» 1:1 «Севилья»
Статистика
«Севилья»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах
«Бетис»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Севилья» – «Бетис»
С учетом текущих форм обеих команд и их показателей в последних встречах, можно ожидать равную и упорную борьбу. Обороны обеих команд не отличаются стабильностью, но атаки также не показывают высокой результативности. Учитывая, что 4 из 5 последних очных встреч завершались ничьей, велика вероятность повторения такого исхода и в этом матче. Однако, «Севилья», играя дома, может попытаться склонить чашу весов в свою пользу.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.