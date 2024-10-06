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  • «Севилья» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Севилья» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 18:20
Севилья
06.10.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
50' Д. Лукебакио (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Бетис
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
23
Ньянзу
22
Кармона
6
Агум
8
Гудель
21
Эджуке
11
Лукебакио
16
Ромеро
10
Фернандес
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
21
Рока
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Роке
21
Эджуке
23
Маркао
23
Маркао
21
Эджуке
17
Педроса
4
Салас
4
Салас
17
Педроса
16
Ромеро
16
Навас
16
Навас
16
Ромеро
6
Агум
6
Локонга
6
Локонга
6
Агум
10
Фернандес
10
Сусо
10
Сусо
10
Фернандес
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
21
Рока
24
Руйбаль
24
Руйбаль
21
Рока
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Севилья
Бетис
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
5
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
401
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Бетиса», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Барселона»

«Севилья» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Севилья
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