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Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Бетиса», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Барселона»