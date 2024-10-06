06.10.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-1-2-2
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
23
Ньянзу
22
Кармона
6
Агум
8
Гудель
21
Эджуке
11
Лукебакио
16
Ромеро
10
Фернандес
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
21
Рока
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
10
Эз Абде
9
Роке
21
Эджуке
23
Маркао
23
Маркао
21
Эджуке
17
Педроса
4
Салас
4
Салас
17
Педроса
16
Ромеро
16
Навас
16
Навас
16
Ромеро
6
Агум
6
Локонга
6
Локонга
6
Агум
10
Фернандес
10
Сусо
10
Сусо
10
Фернандес
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
21
Рока
24
Руйбаль
24
Руйбаль
21
Рока
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Севилья
Бетис
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Mateo Mejia
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Бетис
5
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
401
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Бетиса», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»