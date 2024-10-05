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    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Атлетик», Испанская Ла Лига, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Атлетик», Испанская Ла Лига, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Монтиливи» состоится матч 9-го тура Испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Атлетиком» из Бильбао. Обе команды имеют свои амбиции и стараются закрепиться в верхней части турнирной таблицы, что делает предстоящую игру особенно важной.

    «Жирона»

    «Жирона» занимает 12-е место с 9 очками после 8 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, не побеждая в 4 последних матчах Ла Лиги. Проблемы в атаке становятся все более очевидными: «Жирона» забила всего 3 гола в последних 5 матчах. Защита также действует ненадежно, пропустив 7 голов за этот период. Лидером атаки остается Абель Руис, который забил 2 гола в 8 матчах. На своем поле «Жирона» постарается прервать серию неудач, но это будет непростой задачей.

    Последние матчи «Жироны»:

    «Атлетик»

    «Атлетик» Бильбао выглядит более уверенно. Команда находится на 5-м месте с 14 очками после 8 туров. В последних матчах «Атлетик» демонстрирует хорошую форму и не проигрывает в 4 матчах подряд. Их лидер нападения Ойан Сансет уже забил 4 гола в этом сезоне. В атаке команда показывает стабильную результативность, забив 9 голов за 5 последних матчей. «Атлетик» отличается организованной обороной, пропустив всего 3 мяча за этот период. На выезде они также выглядят уверенно, что добавляет им шансов на успех в предстоящем матче.

    Последние матчи «Атлетика»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах наблюдается баланс. За последние 6 игр команды обменялись победами, а еще 2 матча завершились вничью. В феврале 2024 года «Атлетик» выиграл у «Жироны» на своем поле со счетом 3:2. Но в предыдущем сезоне на «Монтиливи» команды сыграли вничью 1:1. Эти результаты говорят о том, что соперники играют на равных и каждое очко в этих встречах добывается с трудом.

    Последние матчи:

    • «Атлетик» 3:2 «Жирона»
    • «Жирона» 1:1 «Атлетик»
    • «Атлетик» 2:3 «Жирона»
    • «Жирона» 2:1 «Атлетик»
    • «Атлетик» 1:0 «Жирона»

    Статистика

    «Жирона»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Атлетик»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетик»

    С учетом текущей формы и статистики, «Атлетик» выглядит фаворитом встречи. Их стабильная оборона и мощная атака должны помочь им добиться положительного результата. Однако «Жирона» на своем поле способна доставить проблемы любому сопернику, особенно если улучшит реализацию моментов. Ожидается упорная игра с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетика» – коэффициент 2.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Атлетика» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается минимальная победа гостей, учитывая их организованную игру в защите и слабую результативность «Жироны».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетика» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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