06.10.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
2-2-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
7
Данжума
22
Асприлья
23
Мартин
9
Руис
4-2-2-2
13
Падилья
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
22
Мартинес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
22
Мартинес
22
Асприлья
16
Франкес
16
Франкес
22
Асприлья
23
Мартин
26
Мисехуи
26
Мисехуи
23
Мартин
7
Данжума
17
Хиль
17
Хиль
7
Данжума
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
21
Эррера
6
Прадос
6
Прадос
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
14
Джон Солис
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
34
Ойер Гастези
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
14
Джон Солис
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
34
Ойер Гастези
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Жирона - Атлетик
4
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
0
Количество передач
580
310
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.05
2.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетика», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»