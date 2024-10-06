Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Жирона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Жирона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 13:50
Жирона
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
39' Я. Асприлья 90+9' К. Стуани (П)
41' О. Сансет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Иван Мартин
АП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетик
34
Ойер Гастези
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
2-2-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
7
Данжума
22
Асприлья
23
Мартин
9
Руис
4-2-2-2
13
Падилья
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
22
Мартинес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
22
Мартинес
22
Асприлья
16
Франкес
16
Франкес
22
Асприлья
23
Мартин
26
Мисехуи
26
Мисехуи
23
Мартин
7
Данжума
17
Хиль
17
Хиль
7
Данжума
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
21
Эррера
6
Прадос
6
Прадос
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
14
Джон Солис
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
34
Ойер Гастези
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
14
Джон Солис
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
34
Ойер Гастези
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Жирона - Атлетик
4
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
0
Количество передач
580
310
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.05
2.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетика», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Атлетик»

«Жирона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Жирона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+