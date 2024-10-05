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    • Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Тоттенхэм», Английская Премьер-лига, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Тоттенхэм», Английская Премьер-лига, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум» состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции в предстоящей игре.

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 9-е место с 9 очками после 6 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты и не может выиграть в 4 последних матчах Премьер-лиги. В последних играх «Брайтон» хорошо действует в атаке, забив 8 голов за 5 матчей, но их оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных мячей за тот же период. Лидером нападения команды является Симон Аденгра, на счету которого 3 гола в 7 матчах. На своем поле «Брайтон» способен навязать борьбу любому сопернику, что делает предстоящую встречу интересной и непредсказуемой.

    Последние матчи «Брайтона»:

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает 8-е место с 10 очками после 6 туров. Команда под руководством нового главного тренера выглядит уверенно в последних матчах и побеждает в 5 играх подряд во всех турнирах. В атаке «шпоры» демонстрируют яркую и агрессивную игру, забив 13 голов за 5 матчей. Лидером атак является Бреннан Джонсон, который оформил 5 голов в 10 матчах. «Тоттенхэм» также улучшил свои показатели в обороне, пропустив всего 3 мяча за последние 5 игр.

    Последние матчи «Тоттенхэма»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Тоттенхэм» имеет небольшое преимущество. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей против «Брайтона», включая победу в феврале 2024 года со счетом 2:1. Однако в декабре прошлого года «Брайтон» на своем поле смог обыграть «Тоттенхэм» со счетом 4:2, что показывает их способность бороться с соперниками топ-уровня.

    Последние матчи:

    • «Тоттенхэм» 2:1 «Брайтон»
    • «Брайтон» 4:2 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 2:1 «Брайтон»
    • «Брайтон» 0:1 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 1:0 «Брайтон»

    Статистика

    «Брайтон»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 ничьи, 2 поражения и 1 победа в последних 5 матчах

    «Тоттенхэм»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Тоттенхэм»

    Ожидается зрелищная и результативная игра с большим количеством моментов. «Тоттенхэм» сейчас находится в лучшей форме и имеет больше шансов на успех, благодаря своей мощной атаке и организованной обороне. «Брайтон» постарается использовать свое преимущество домашнего поля, но проблемы в защите могут стать решающим фактором в пользу гостей. Учитывая текущие формы команд и их атакующие показатели, предпочтение стоит отдать «Тоттенхэму».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующих показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит результативная победа гостей с небольшим преимуществом.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Тоттенхэма» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 10:40
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