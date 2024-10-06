АПЛ. «Брайтон» обыграл «Тоттенхэм» (3:2), уступая 0:2 после первого тайма

«Брайтон» на своем поле победил «Тоттенхэм» со счетом 3:2 в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Гости забили два мяча до перерыва – отличились Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон. Во втором тайме хозяева переломили ходы игры и трижды поразили ворота лондонцев. У «Брайтона» голы забили Янкуба Минте, Жоржиньо Рюттер и Дэнни Уэлбек.

«Чайки» поднялись на 6-е место в АПЛ с 12 очками после семи матчей. «Тоттенхэм» находится на 9-й позиции с 10 очками.

Англия. АПЛ. 7-й тур

Брайтон – Тоттенхэм – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Джонсон, 23; 0:2 – Мэддисон, 37; 1:2 – Минте, 48; 2:2 – Рюттер, 58; 3:2 – Уэлбек, 66.

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