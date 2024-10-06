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  • «Брайтон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Брайтон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:20
Брайтон
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
48' Я. Минте 58' Ж. Рюттер 66' Д. Уэлбек
23' Б. Джонсон 37' Д. Мэддисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Вернер
19
Соланке
24
Кадиоглу
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Кадиоглу
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
10
Рюттер
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Рюттер
11
Минте
10
Груда
10
Груда
11
Минте
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
11
Вернер
29
Сарр
29
Сарр
11
Вернер
10
Мэддисон
47
Мур
47
Мур
10
Мэддисон
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
351
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Тоттенхэма», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Тоттенхэм»

«Брайтон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Брайтон
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