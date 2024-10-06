06.10.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
20
Балеба
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Вернер
19
Соланке
24
Кадиоглу
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Кадиоглу
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
10
Рюттер
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Рюттер
11
Минте
10
Груда
10
Груда
11
Минте
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
11
Вернер
29
Сарр
29
Сарр
11
Вернер
10
Мэддисон
47
Мур
47
Мур
10
Мэддисон
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
2
Количество передач
351
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Тоттенхэма», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»