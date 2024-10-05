6 октября 2024 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Обе команды борются за свои цели: «Челси» стремится закрепиться в первой четверке, а «Ноттингем Форест» хочет улучшить свои позиции и претендовать на зону еврокубков.

«Челси»

«Челси» занимает 4-е место с 13 очками после 6 туров. Команда под руководством Маурисио Почеттино набрала отличный ход и одерживает победы в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних играх «Челси» демонстрирует отличную атакующую мощь, забив 17 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Коул Палмер, на его счету 6 голов в 8 встречах. Однако у команды есть определенные проблемы в обороне, что проявляется в пропущенных мячах в нескольких последних встречах.

Последние матчи «Челси»:

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает 10-е место с 9 очками после 6 туров. Команда показывает средние результаты, выиграв 2 матча, 3 сыграв вничью и 1 раз потерпев поражение. Главной проблемой команды является нестабильность в атаке: за последние 5 матчей они забили всего 5 голов, а лидер команды – Крис Вуд – имеет на своем счету только 3 забитых мяча. В последнем туре Премьер-лиги команда уступила «Фулхэму» (0:1), что обнажило их слабости в реализации атак.

Последние матчи «Ноттингем Форест»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Челси» имеет преимущество. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей против «Ноттингем Форест». Последний матч, прошедший в мае 2024 года, завершился победой «Челси» со счетом 3:2. «Ноттингем Форест» старается оказывать сопротивление, но зачастую не хватает стабильности для удержания положительного результата на протяжении всей игры.

Статистика

«Челси»

Забивает в среднем: 2.83 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 17 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

5 побед в последних 5 матчах

«Ноттингем Форест»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Челси» – «Ноттингем Форест»

«Челси» подходит к матчу в отличной форме и является явным фаворитом. Команда имеет лучшее нападение в лиге и регулярно забивает много голов. «Ноттингем Форест» в этом сезоне демонстрирует неплохие показатели в обороне, но их реализация в атаке оставляет желать лучшего. Ожидается, что хозяева уверенно начнут матч и будут доминировать на протяжении всей встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» с форой (-1.5) – коэффициент 1.90

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

«Челси» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Челси» с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующих и оборонительных показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит крупная победа хозяев.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Челси» за коэффициент 7.50.