Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Ноттингем Форест», Английская Премьер-лига, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Ноттингем Форест», Английская Премьер-лига, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Обе команды борются за свои цели: «Челси» стремится закрепиться в первой четверке, а «Ноттингем Форест» хочет улучшить свои позиции и претендовать на зону еврокубков.

    «Челси»

    «Челси» занимает 4-е место с 13 очками после 6 туров. Команда под руководством Маурисио Почеттино набрала отличный ход и одерживает победы в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних играх «Челси» демонстрирует отличную атакующую мощь, забив 17 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Коул Палмер, на его счету 6 голов в 8 встречах. Однако у команды есть определенные проблемы в обороне, что проявляется в пропущенных мячах в нескольких последних встречах.

    Последние матчи «Челси»:

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает 10-е место с 9 очками после 6 туров. Команда показывает средние результаты, выиграв 2 матча, 3 сыграв вничью и 1 раз потерпев поражение. Главной проблемой команды является нестабильность в атаке: за последние 5 матчей они забили всего 5 голов, а лидер команды – Крис Вуд – имеет на своем счету только 3 забитых мяча. В последнем туре Премьер-лиги команда уступила «Фулхэму» (0:1), что обнажило их слабости в реализации атак.

    Последние матчи «Ноттингем Форест»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Челси» имеет преимущество. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей против «Ноттингем Форест». Последний матч, прошедший в мае 2024 года, завершился победой «Челси» со счетом 3:2. «Ноттингем Форест» старается оказывать сопротивление, но зачастую не хватает стабильности для удержания положительного результата на протяжении всей игры.

    Статистика

    «Челси»

    • Забивает в среднем: 2.83 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 17 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    «Ноттингем Форест»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Челси» – «Ноттингем Форест»

    «Челси» подходит к матчу в отличной форме и является явным фаворитом. Команда имеет лучшее нападение в лиге и регулярно забивает много голов. «Ноттингем Форест» в этом сезоне демонстрирует неплохие показатели в обороне, но их реализация в атаке оставляет желать лучшего. Ожидается, что хозяева уверенно начнут матч и будут доминировать на протяжении всей встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челси» с форой (-1.5) – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20
    • «Челси» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Челси» с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующих и оборонительных показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит крупная победа хозяев.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Челси» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+