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  • «Челси» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Челси» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 14:50
Челси
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
57' Н. Мадуэке
49' К. Вуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Райан Йетс
(К) ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
30
Уорд-Проус
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
9
Вуд
6
Колуилл
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
6
Колуилл
19
Санчо
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Санчо
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
17
Фернандес
79
Феликс
79
Феликс
17
Фернандес
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
7
Хадсон-Одои
5
Морато
5
Морато
7
Хадсон-Одои
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Силва
20
Силва
5
Андерсон
9
Вуд
19
Эланга
19
Эланга
9
Вуд
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
6
1
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
3
Количество передач
582
296
Сейвы
8
7
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ноттингем Фореста», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Ноттингем Форест»

«Челси» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Челси
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