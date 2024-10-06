06.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
30
Уорд-Проус
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
9
Вуд
6
Колуилл
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
6
Колуилл
19
Санчо
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Санчо
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
17
Фернандес
79
Феликс
79
Феликс
17
Фернандес
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
7
Хадсон-Одои
5
Морато
5
Морато
7
Хадсон-Одои
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Силва
20
Силва
5
Андерсон
9
Вуд
19
Эланга
19
Эланга
9
Вуд
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
6
1
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
3
Количество передач
582
296
Сейвы
8
7
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ноттингем Фореста», 7-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»