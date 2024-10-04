5 октября на стадионе «RCDE Стэдиум» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Мальоркой». Обе команды подходят к матчу с разной формой и мотивацией: «Эспаньол» отчаянно нуждается в победе, чтобы прервать серию неудач, а «Мальорка», наоборот, стремится укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

«Эспаньол»

Команда из Барселоны занимает 17-е место с 7 очками после 8 туров. «Эспаньол» не может выиграть на протяжении трех матчей подряд, пропуская при этом по 2 и более мячей. Проблемы в обороне и отсутствие стабильности в игре – главные факторы неудач на старте сезона. Однако в атаке ситуация немного лучше: Хави Пуадо забил 3 гола в 8 матчах и показывает уверенную игру на передней линии.

В домашних матчах «Эспаньол» традиционно играет лучше, что подтверждается двумя победами в последних 5 играх на своем поле. Команда стремится прервать серию поражений, и предстоящая встреча с «Мальоркой» – шанс набрать важные очки.

Последние матчи «Эспаньола»:

«Мальорка»

«Мальорка» находится на 6-м месте с 14 очками и демонстрирует великолепную форму на старте сезона. Команда выиграла последние три матча подряд, стабильно забивая в каждой игре. Валери Фернандес показывает высокую результативность, и с 2 голами в 4 матчах является одним из лидеров атакующей линии.

В 5 последних матчах команда пропустила всего 4 гола, что говорит о хорошо организованной обороне. На выезде «Мальорка» действует уверенно, одержав три победы в последних матчах на чужом поле, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

Последние матчи «Мальорки»:

Личные встречи

В предыдущих встречах между «Эспаньолом» и «Мальоркой» «Эспаньол» доминировал на своем поле. Последние 3 очных матча на «RCDE Стэдиум» завершались победами «Эспаньола». Однако текущая форма «Мальорки» и ее уверенные выступления на выезде могут изменить расклад сил.

История личных встреч:

Ла Лига, 25.02.2023: «Эспаньол» 2:1 «Мальорка»

Ла Лига, 28.10.2022: «Мальорка» 1:1 «Эспаньол»

Ла Лига, 20.03.2022: «Эспаньол» 1:0 «Мальорка»

Кубок, 15.01.2022: «Мальорка» 2:1 «Эспаньол»

Ла Лига, 27.08.2021: «Мальорка» 1:0 «Эспаньол»

Статистика

«Эспаньол»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

3 поражения подряд

«Мальорка»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы подряд

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Мальорка»

Матч ожидается напряженным, так как обе команды будут стремиться закрепить свое положение в таблице. «Эспаньол» будет пытаться использовать свое преимущество домашнего поля, но его слабая оборона может не справиться с быстрыми контратаками «Мальорки». Гости находятся в отличной форме, демонстрируя уверенную игру в атаке и надежную защиту.

С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Мальорки». Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но класс игроков «Мальорки» и уверенная игра на выезде позволят им добиться успеха.

Рекомендации для ставок:

Победа «Мальорки» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Мальорки» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующих показателей обеих команд и нестабильной игры «Эспаньола» в защите, вероятным исходом видится победа «Мальорки» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.00.