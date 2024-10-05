05.10.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-2-2-1-2
1
Гарсия
21
Гомес
15
Кумбула
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
10
Лосано
17
Каррерас
9
Велис
7
Кардона
4-2-2-1-1
1
Грейф
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
9
Велис
20
Калеро
20
Калеро
9
Велис
7
Кардона
11
Милья
11
Милья
7
Кардона
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
10
Лосано
9
Чеддира
9
Чеддира
10
Лосано
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
1
6
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
19
Количество передач
279
414
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Мальорки», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»