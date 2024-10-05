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  • «Эспаньол» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Эспаньол» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 13:50
Эспаньол
05.10.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
18' М. Кумбула 47' Ж. Каррерас
68' А. Раильо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
(К) ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гарсия
21
Гомес
15
Кумбула
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
10
Лосано
17
Каррерас
9
Велис
7
Кардона
4-2-2-1-1
1
Грейф
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
9
Велис
20
Калеро
20
Калеро
9
Велис
7
Кардона
11
Милья
11
Милья
7
Кардона
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
10
Лосано
9
Чеддира
9
Чеддира
10
Лосано
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
1
6
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
19
Количество передач
279
414
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Мальорки», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Мальорка»

«Эспаньол» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Эспаньол
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