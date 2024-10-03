4 октября 2024 года на стадионе «Черноморец» пройдет матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Оболонью». Обе команды показывают нестабильные результаты на старте сезона и находятся в нижней части турнирной таблицы. Для обоих клубов этот матч является отличной возможностью улучшить свое положение, учитывая текущие проблемы соперников.

«Черноморец» после 8 туров занимает 11-е место с 7 очками. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола, что свидетельствует о недостаточной атакующей мощи. Главная проблема «Черноморца» – это неустойчивая игра в обороне, из-за которой они пропустили 7 голов в последних 5 встречах. Лучший бомбардир команды – Богдан Бутко, который забил всего 1 гол в 8 матчах. В предыдущем туре «Черноморец» сыграл вничью с «ЛНЗ» со счетом 1:1, но продемонстрировал значительные проблемы в созидании и завершении атак.

Последние матчи «Черноморца»:

«Оболонь»

«Оболонь» переживает сложный старт сезона и находится на 15-й строчке с 5 очками. Команда проиграла 4 из 5 последних матчей, пропустив 11 голов. Несмотря на это, в последней игре «Оболонь» одержала важную победу над «Ингульцом» со счетом 2:1. Лучший бомбардир команды – Руслан Черненко, который также забил 1 гол в 9 матчах. На выезде «Оболонь» демонстрирует особенно слабую игру, проигрывая в 4 последних матчах подряд, что снижает их шансы на успешный результат в Одессе.

Последние матчи «Оболони»:

Личные встречи

История очных встреч между этими командами довольно равная. В последних 6 матчах «Черноморец» и «Оболонь» одержали по 2 победы, а еще 2 игры завершились вничью. В сезоне 2023/2024 команды дважды сыграли вничью, а в их предыдущих противостояниях часто фиксировалась низкая результативность. Учитывая проблемы обеих команд в атаке, можно ожидать упорной борьбы и небольшого количества голов в предстоящем матче.

История личных встреч:

Премьер-лига, 26.02.2024: «Оболонь» 1:1 «Черноморец»

Товарищеский матч, 09.09.2023: «Оболонь» 1:0 «Черноморец»

Премьер-лига, 12.08.2023: «Черноморец» 2:0 «Оболонь»

Первая лига, 26.03.2021: «Черноморец» 1:1 «Оболонь»

Первая лига, 20.09.2020: «Оболонь» 2:3 «Черноморец»

Статистика

«Черноморец»

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

3 матча без побед

«Оболонь»

Средняя результативность: 0.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Черноморец» – «Оболонь»

С учетом текущей формы обеих команд и их атакующих проблем, можно ожидать осторожную игру с минимальным количеством забитых мячей. Оба коллектива испытывают трудности в реализации и защите, что делает матч непредсказуемым. «Черноморец» будет стремиться воспользоваться фактором домашнего поля и заработать важные три очка, но «Оболонь» может оказать сопротивление. Вполне вероятен исход с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Ничья – коэффициент 3.10

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа одной из команд либо ничейный результат. Учитывая слабую результативность обеих команд, ожидается низкая результативность.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Черноморца» за коэффициент 6.50.