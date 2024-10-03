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    • Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Оболонь», Премьер-лига, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Оболонь», Премьер-лига, 4 октября 2024 года

    4 октября 2024 года на стадионе «Черноморец» пройдет матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Оболонью». Обе команды показывают нестабильные результаты на старте сезона и находятся в нижней части турнирной таблицы. Для обоих клубов этот матч является отличной возможностью улучшить свое положение, учитывая текущие проблемы соперников.

    «Черноморец»

    «Черноморец» после 8 туров занимает 11-е место с 7 очками. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола, что свидетельствует о недостаточной атакующей мощи. Главная проблема «Черноморца» – это неустойчивая игра в обороне, из-за которой они пропустили 7 голов в последних 5 встречах. Лучший бомбардир команды – Богдан Бутко, который забил всего 1 гол в 8 матчах. В предыдущем туре «Черноморец» сыграл вничью с «ЛНЗ» со счетом 1:1, но продемонстрировал значительные проблемы в созидании и завершении атак.

    Последние матчи «Черноморца»:

    «Оболонь»

    «Оболонь» переживает сложный старт сезона и находится на 15-й строчке с 5 очками. Команда проиграла 4 из 5 последних матчей, пропустив 11 голов. Несмотря на это, в последней игре «Оболонь» одержала важную победу над «Ингульцом» со счетом 2:1. Лучший бомбардир команды – Руслан Черненко, который также забил 1 гол в 9 матчах. На выезде «Оболонь» демонстрирует особенно слабую игру, проигрывая в 4 последних матчах подряд, что снижает их шансы на успешный результат в Одессе.

    Последние матчи «Оболони»:

    Личные встречи

    История очных встреч между этими командами довольно равная. В последних 6 матчах «Черноморец» и «Оболонь» одержали по 2 победы, а еще 2 игры завершились вничью. В сезоне 2023/2024 команды дважды сыграли вничью, а в их предыдущих противостояниях часто фиксировалась низкая результативность. Учитывая проблемы обеих команд в атаке, можно ожидать упорной борьбы и небольшого количества голов в предстоящем матче.

    История личных встреч:

    • Премьер-лига, 26.02.2024: «Оболонь» 1:1 «Черноморец»
    • Товарищеский матч, 09.09.2023: «Оболонь» 1:0 «Черноморец»
    • Премьер-лига, 12.08.2023: «Черноморец» 2:0 «Оболонь»
    • Первая лига, 26.03.2021: «Черноморец» 1:1 «Оболонь»
    • Первая лига, 20.09.2020: «Оболонь» 2:3 «Черноморец»

    Статистика

    «Черноморец»

    • Средняя результативность: 0.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 матча без побед

    «Оболонь»

    • Средняя результативность: 0.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Черноморец» – «Оболонь»

    С учетом текущей формы обеих команд и их атакующих проблем, можно ожидать осторожную игру с минимальным количеством забитых мячей. Оба коллектива испытывают трудности в реализации и защите, что делает матч непредсказуемым. «Черноморец» будет стремиться воспользоваться фактором домашнего поля и заработать важные три очка, но «Оболонь» может оказать сопротивление. Вполне вероятен исход с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Ничья – коэффициент 3.10

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа одной из команд либо ничейный результат. Учитывая слабую результативность обеих команд, ожидается низкая результативность.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Черноморца» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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