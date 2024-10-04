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  • «Черноморец» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Черноморец» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 14:20
Черноморец
04.10.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Оболонь
87' И. Шевцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Рудько
44
3
Ермаков
91
Бутко
86
Удод
3
Кисиль
24
Джарджу
33
28
Габелок
7
Петряк
9
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
37
Дубко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
11
Грисьо
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
24
Джарджу
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
24
Джарджу
33
6
6
33
7
Петряк
77
77
7
Петряк
28
Габелок
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Габелок
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
17
Черненко
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
17
Черненко
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
Остались в запасе
Черноморец
Оболонь
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Черноморец - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Оболони», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь»

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Черноморец
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