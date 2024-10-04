04.10.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-3-1-1
1
Рудько
44
3
Ермаков
91
Бутко
86
Удод
3
Кисиль
24
Джарджу
33
28
Габелок
7
Петряк
9
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
37
Дубко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
11
Грисьо
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
24
Джарджу
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
24
Джарджу
33
6
6
33
7
Петряк
77
77
7
Петряк
28
Габелок
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Габелок
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
17
Черненко
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
17
Черненко
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
Остались в запасе
Черноморец
Оболонь
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Черноморец - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Оболони», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «Megogo».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»