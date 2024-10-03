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    • Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Венеция», Серия А, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Венеция», Серия А, 4 октября 2024 года

    4 октября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 7-го тура Серии А между «Вероной» и «Венецией». Оба клуба испытывают сложности на старте сезона и находятся в нижней части турнирной таблицы, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения набора очков для обеих команд.

    «Верона»

    «Верона» переживает кризис и занимает 14-е место после 6 туров. Команда проигрывает в 3 последних матчах, а их оборона пропускает много – 11 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, «Верона» не испытывает проблем в атаке, забивая в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который отличился 3 раза в 7 играх. Главная проблема команды – отсутствие стабильности в обороне и слабая реализация моментов против соперников из верхней части таблицы. На домашней арене «Верона» не одерживала побед в последних 3 матчах.

    Последние матчи «Вероны»:

    «Венеция»

    «Венеция» пока что не нашла свою игру в этом сезоне и занимает предпоследнее 19-е место с 4 очками. В 6 матчах команда смогла победить лишь однажды. Лучшим бомбардиром «Венеции» является Йоэл Похьянпало с 2 голами в 4 играх. Главная проблема гостей – нестабильная игра в атаке и слабая оборона, что отражается на результатах: 7 пропущенных голов в последних 5 играх. На выезде «Венеция» выглядит особенно уязвимой, что снижает их шансы на успех в предстоящем матче.

    Последние матчи «Венеции»:

    Личные встречи

    История очных встреч между этими командами свидетельствует о преимуществе «Вероны». В последних 5 матчах «Верона» одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью, забивая в каждом из этих матчей. В прошлом сезоне «Верона» выиграла у «Венеции» со счетом 3:1 на домашнем стадионе и 4:3 в гостях, что говорит о высоком уровне результативности в очных встречах.

    История личных встреч:

    • Серия А, 27.02.2022: «Верона» 3:1 «Венеция»
    • Серия А, 05.12.2021: «Венеция» 3:4 «Верона»
    • Кубок, 28.10.2020: «Верона» 3:3 «Венеция» (победа «Вероны» по пенальти 3:1)
    • Серия B, 03.03.2019: «Верона» 1:0 «Венеция»
    • Серия B, 21.10.2018: «Венеция» 1:1 «Верона»

    Статистика

    «Верона»

    • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 3 поражения подряд

    «Венеция»

    • Средняя результативность: 0.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 4 матча без побед

    Прогноз на матч «Верона» – «Венеция»

    Ожидается упорная борьба, так как обе команды находятся под давлением из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. «Верона» будет стремиться прервать свою серию из трех поражений подряд и использовать фактор домашнего поля. В то же время «Венеция» постарается извлечь максимум из нестабильной обороны хозяев и взять хотя бы одно очко. Учитывая слабую игру обеих команд в обороне, можно ожидать, что матч будет результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Вероны» – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – напряженная борьба с обменом голами. «Верона» имеет шансы на минимальную победу.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Вероны» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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