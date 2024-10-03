4 октября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 7-го тура Серии А между «Вероной» и «Венецией». Оба клуба испытывают сложности на старте сезона и находятся в нижней части турнирной таблицы, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения набора очков для обеих команд.

«Верона»

«Верона» переживает кризис и занимает 14-е место после 6 туров. Команда проигрывает в 3 последних матчах, а их оборона пропускает много – 11 голов в последних 5 играх. Несмотря на это, «Верона» не испытывает проблем в атаке, забивая в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который отличился 3 раза в 7 играх. Главная проблема команды – отсутствие стабильности в обороне и слабая реализация моментов против соперников из верхней части таблицы. На домашней арене «Верона» не одерживала побед в последних 3 матчах.

Последние матчи «Вероны»:

«Венеция»

«Венеция» пока что не нашла свою игру в этом сезоне и занимает предпоследнее 19-е место с 4 очками. В 6 матчах команда смогла победить лишь однажды. Лучшим бомбардиром «Венеции» является Йоэл Похьянпало с 2 голами в 4 играх. Главная проблема гостей – нестабильная игра в атаке и слабая оборона, что отражается на результатах: 7 пропущенных голов в последних 5 играх. На выезде «Венеция» выглядит особенно уязвимой, что снижает их шансы на успех в предстоящем матче.

Последние матчи «Венеции»:

Личные встречи

История очных встреч между этими командами свидетельствует о преимуществе «Вероны». В последних 5 матчах «Верона» одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью, забивая в каждом из этих матчей. В прошлом сезоне «Верона» выиграла у «Венеции» со счетом 3:1 на домашнем стадионе и 4:3 в гостях, что говорит о высоком уровне результативности в очных встречах.

История личных встреч:

Серия А, 27.02.2022: «Верона» 3:1 «Венеция»

Серия А, 05.12.2021: «Венеция» 3:4 «Верона»

Кубок, 28.10.2020: «Верона» 3:3 «Венеция» (победа «Вероны» по пенальти 3:1)

Серия B, 03.03.2019: «Верона» 1:0 «Венеция»

Серия B, 21.10.2018: «Венеция» 1:1 «Верона»

Статистика

«Верона»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

3 поражения подряд

«Венеция»

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

4 матча без побед

Прогноз на матч «Верона» – «Венеция»

Ожидается упорная борьба, так как обе команды находятся под давлением из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. «Верона» будет стремиться прервать свою серию из трех поражений подряд и использовать фактор домашнего поля. В то же время «Венеция» постарается извлечь максимум из нестабильной обороны хозяев и взять хотя бы одно очко. Учитывая слабую игру обеих команд в обороне, можно ожидать, что матч будет результативным.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Вероны» – коэффициент 2.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – напряженная борьба с обменом голами. «Верона» имеет шансы на минимальную победу.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Вероны» за коэффициент 9.00.