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    • Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года

    2 октября 2024 года на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором «Истанбул» примет «Рапид». Обе команды подходят к этому матчу с амбициями и надеждами на успешное начало группового этапа.

    «Истанбул»

    «Истанбул» уверенно начал свой путь в Лиге Конференций, одержав победу над «Сент-Патриксом» (2:0) в предыдущем раунде. Команда не проигрывает в 6 последних матчах в этом турнире и не пропускает в последних 5 играх, что говорит о хорошей организации обороны. За последние 5 матчей «Истанбул» забил 10 голов и пропустил 5, что делает их достаточно опасными в атаке. С учетом домашних матчей команда показывает достойные результаты, что добавляет уверенности перед предстоящей встречей.

    Последние матчи «Истанбула»:

    «Рапид»

    «Рапид» Вена также подходит к матчу с уверенным настроем. Они показывают неплохие результаты в последних играх, включая ничью с «ЛАСК» (1:1) и победу в национальном кубке. В последних 5 матчах «Рапид» забил 10 голов и пропустил 6, что указывает на их способность атаковать, но и на слабости в защите. Команда забивает в среднем 2.00 гола за матч, однако их оборона пропускает в среднем 1.20 гола, что может быть проблемой против активного «Истанбула».

    Последние матчи «Рапида»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее на официальном уровне, что делает этот матч интересным и непредсказуемым. Отсутствие опыта личных встреч может привести к осторожной игре с обеих сторон, так как команды будут пытаться адаптироваться друг к другу.

    Статистика

    «Истанбул»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Рапид»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Истанбул» – «Рапид»

    Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается динамичная игра с обилием атакующих действий. «Истанбул» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Рапид» попытается использовать контратаки. Ожидается, что обе команды смогут создать много голевых моментов, но «Истанбул» благодаря поддержке своих болельщиков может оказаться в более выгодной позиции.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Истанбула» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Истанбула» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и текущей формы команд, наилучшим вариантом представляется победа «Истанбула» с разницей в один-два гола.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Истанбула» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 12:05
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