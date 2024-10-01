2 октября 2024 года на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором «Истанбул» примет «Рапид». Обе команды подходят к этому матчу с амбициями и надеждами на успешное начало группового этапа.
«Истанбул»
«Истанбул» уверенно начал свой путь в Лиге Конференций, одержав победу над «Сент-Патриксом» (2:0) в предыдущем раунде. Команда не проигрывает в 6 последних матчах в этом турнире и не пропускает в последних 5 играх, что говорит о хорошей организации обороны. За последние 5 матчей «Истанбул» забил 10 голов и пропустил 5, что делает их достаточно опасными в атаке. С учетом домашних матчей команда показывает достойные результаты, что добавляет уверенности перед предстоящей встречей.
Последние матчи «Истанбула»:
- «Сивасспор» 1:2 «Истанбул»
- «Самсунспор» 2:0 «Истанбул»
- «Бодрум» 0:1 «Истанбул»
- «Истанбул» 5:2 «Антальяспор»
- «Истанбул» 2:0 «Сент-Патрикс»
«Рапид»
«Рапид» Вена также подходит к матчу с уверенным настроем. Они показывают неплохие результаты в последних играх, включая ничью с «ЛАСК» (1:1) и победу в национальном кубке. В последних 5 матчах «Рапид» забил 10 голов и пропустил 6, что указывает на их способность атаковать, но и на слабости в защите. Команда забивает в среднем 2.00 гола за матч, однако их оборона пропускает в среднем 1.20 гола, что может быть проблемой против активного «Истанбула».
Последние матчи «Рапида»:
- «Рапид» 1:1 «ЛАСК»
- «Донауфельд» 1:3 «Рапид»
- «Рапид» 2:1 «Аустрия»
- «Вольфсберг» 1:1 «Рапид»
- «Рапид» 3:2 «Ред Булл»
Личные встречи
Команды не встречались ранее на официальном уровне, что делает этот матч интересным и непредсказуемым. Отсутствие опыта личных встреч может привести к осторожной игре с обеих сторон, так как команды будут пытаться адаптироваться друг к другу.
Статистика
«Истанбул»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах
«Рапид»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Истанбул» – «Рапид»
Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается динамичная игра с обилием атакующих действий. «Истанбул» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Рапид» попытается использовать контратаки. Ожидается, что обе команды смогут создать много голевых моментов, но «Истанбул» благодаря поддержке своих болельщиков может оказаться в более выгодной позиции.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Истанбула» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Истанбула» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущей формы команд, наилучшим вариантом представляется победа «Истанбула» с разницей в один-два гола.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Истанбула» за 8.50.