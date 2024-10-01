2 октября 2024 года на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором «Истанбул» примет «Рапид». Обе команды подходят к этому матчу с амбициями и надеждами на успешное начало группового этапа.

«Истанбул»

«Истанбул» уверенно начал свой путь в Лиге Конференций, одержав победу над «Сент-Патриксом» (2:0) в предыдущем раунде. Команда не проигрывает в 6 последних матчах в этом турнире и не пропускает в последних 5 играх, что говорит о хорошей организации обороны. За последние 5 матчей «Истанбул» забил 10 голов и пропустил 5, что делает их достаточно опасными в атаке. С учетом домашних матчей команда показывает достойные результаты, что добавляет уверенности перед предстоящей встречей.

Последние матчи «Истанбула»:

«Рапид»

«Рапид» Вена также подходит к матчу с уверенным настроем. Они показывают неплохие результаты в последних играх, включая ничью с «ЛАСК» (1:1) и победу в национальном кубке. В последних 5 матчах «Рапид» забил 10 голов и пропустил 6, что указывает на их способность атаковать, но и на слабости в защите. Команда забивает в среднем 2.00 гола за матч, однако их оборона пропускает в среднем 1.20 гола, что может быть проблемой против активного «Истанбула».

Последние матчи «Рапида»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее на официальном уровне, что делает этот матч интересным и непредсказуемым. Отсутствие опыта личных встреч может привести к осторожной игре с обеих сторон, так как команды будут пытаться адаптироваться друг к другу.

Статистика

«Истанбул»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

«Рапид»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Истанбул» – «Рапид»

Учитывая текущую форму обеих команд, ожидается динамичная игра с обилием атакующих действий. «Истанбул» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, а «Рапид» попытается использовать контратаки. Ожидается, что обе команды смогут создать много голевых моментов, но «Истанбул» благодаря поддержке своих болельщиков может оказаться в более выгодной позиции.

Рекомендации для ставок:

Победа «Истанбула» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Истанбула» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы команд, наилучшим вариантом представляется победа «Истанбула» с разницей в один-два гола.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Истанбула» за 8.50.