Аршавин высказался об отказе «Спартака» возвращать Глушенкова

Андрей Аршавин оценил летнее решение «Спартака» по Максиму Глушенкову. В итоге нападающий оказался в «Зените».

– Амарал сказал, что «Спартак» отказался от Глушенкова из-за его плохого характера. Топ-клуб должен о таком переживать?

– Разные ситуации бывают. Таких случаев миллион в любых чемпионатах.

– «Зенит» об этом думает? Почему вы не испугались брать Глушенкова?

– Я не знаю, почему не испугались. Может быть, нам не преподносили эту информацию именно так. Думаю, что и Амаралу кто-то один сказал. Не факт, что все было именно так.

– Он это сказал.

– Ну, сказать-то можно потому что надо что-то сказать. Необязательно, что это было так.

Возьмем меня, Кержакова, Денисова, Радимова – это тоже умение руководства работать с такими футболистами.

– Как будто бы топ-клуб должен такие вопросы решать.

– Какое-то руководство не хочет, кто-то готов.

– Это разве не показатель топ-клуба – умение работать не только с удобными, но и с тяжелыми футболистами?

– Понятно, что надо притираться, но я не думаю, что Глушенкова не взяли только из-за этого.

Вообще, я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Юра Жирков – идеальный характер. Он очень спокойный, вменяемый, суперигрок. Но это исключение.

Анюков вроде кажется таким же, но он нихрена не такой. У него есть свои тараканы в голове.