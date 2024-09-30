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  • Аршавин высказался об отказе «Спартака» возвращать Глушенкова

Аршавин высказался об отказе «Спартака» возвращать Глушенкова

30 сентября 2024, 22:40
4

Андрей Аршавин оценил летнее решение «Спартака» по Максиму Глушенкову. В итоге нападающий оказался в «Зените».

– Амарал сказал, что «Спартак» отказался от Глушенкова из-за его плохого характера. Топ-клуб должен о таком переживать?

– Разные ситуации бывают. Таких случаев миллион в любых чемпионатах.

«Зенит» об этом думает? Почему вы не испугались брать Глушенкова?

– Я не знаю, почему не испугались. Может быть, нам не преподносили эту информацию именно так. Думаю, что и Амаралу кто-то один сказал. Не факт, что все было именно так.

– Он это сказал.

– Ну, сказать-то можно потому что надо что-то сказать. Необязательно, что это было так.

Возьмем меня, Кержакова, Денисова, Радимова – это тоже умение руководства работать с такими футболистами.

– Как будто бы топ-клуб должен такие вопросы решать.

– Какое-то руководство не хочет, кто-то готов.

– Это разве не показатель топ-клуба – умение работать не только с удобными, но и с тяжелыми футболистами?

– Понятно, что надо притираться, но я не думаю, что Глушенкова не взяли только из-за этого.

Вообще, я видел мало талантливых футболистов с нормальным характером. Юра Жирков – идеальный характер. Он очень спокойный, вменяемый, суперигрок. Но это исключение.

Анюков вроде кажется таким же, но он нихрена не такой. У него есть свои тараканы в голове.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей Глушенков Максим
Комментарии (4)
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...уефан
1727726654
...ну и наговорил же, свалил всё в кучу и не сказал ничего - дипломат!)...
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NewLife
1727727639
Ну, fuck off, наконец, от Спартака с этим пучеглазым, он нами нах не нужен.
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Garrincha58
1727764487
Я вообще не понимаю столько ажиотажа вокруг этого Глушенкова обыкновенный игрок среднего уровня думаете он снова начнёт забивать он никогда не был забивным и не будет то что было в первых четырёх турах это просто был эмоциональный всплеск переход в Зенит и хороший контракт сыграли свою роль сейчас всё будет как всегда забьёт ещё ну может три четыре мяча и всё большой пользы команде точно не будет и вообще Зенит выдохся надо менять тренера и пол состава отпускать бразильцев тех кто смотрит домой и начинать строить новую команду но с другим тренером
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