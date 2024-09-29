Юран одним словом описал положение «Спартака» в таблице РПЛ

Бывший спартаковец Сергей Юран высказался о турнирном положении команды в РПЛ.

Москвичи идут на 6-м месте.

Накануне «Спартак» в 10-м туре уступил «Локомотиву» (1:3).

«Отставание на восемь очков от лидера – это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Поэтому восемь очков до верхней тройки – уже достаточно большой отрыв.

В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков – катастрофа», – сказал Юран.