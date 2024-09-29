Станкович отказался отвечать на вопрос журналиста после поражения от «Локо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин рассказал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отказался отвечать на его вопрос после поражения от «Локомотива» (1:3).

«Спросил у Станковича, на сколько пунктов по десятибалльной шкале он оценил бы свою команду и ее готовность к сезону после сегодняшней игры и выявленных проблем.

Тренер отвечать отказался – мол, вопросы только по матчу...

Ну это ж не с Эдгаром Севикяном обниматься. Понимать надо», – написал Калинин.