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  • Станкович отказался отвечать на вопрос журналиста после поражения от «Локо»

Станкович отказался отвечать на вопрос журналиста после поражения от «Локо»

29 сентября 2024, 08:20
7

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин рассказал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отказался отвечать на его вопрос после поражения от «Локомотива» (1:3).

«Спросил у Станковича, на сколько пунктов по десятибалльной шкале он оценил бы свою команду и ее готовность к сезону после сегодняшней игры и выявленных проблем.

Тренер отвечать отказался – мол, вопросы только по матчу...

Ну это ж не с Эдгаром Севикяном обниматься. Понимать надо», – написал Калинин.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Станкович в команде с лета.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1727587831
Опять тасуют как колоду, Видно много в команде народу. Джикия не умел обороняться А без него можно обоSраться. Хотя конечно, нужно перебрать всех, Чтобы выявить неумех... Будем аплодировать чужим тренерам. А нам?
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партизан84
1727597272
Распильная система комплектации состава проявила себя в полной мере. Спортблок привёз только одного качественного игрока. От тренера потребовали результат и тот привёз кого знал и на кого рассчитывал здесь и сейчас, а нас уделал по всем статьям клуб с почти русским составом от которого ждали борьбы за выживание. В итоге имеем что имеем. Этот сезон опять запишут в год перестройки и в чем был тогда смысл кроме личных интересов? Так и будем по примеру МЮ барахтаться в далеке от первого места, менять тренеров и игроков, администраторов и гордиться прошлыми успехами?
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Anton1969
1727604469
Опять волосатое недоразумение, которое якобы защищает ворота Спаартака, отличились по полной!!! Все мячи только его косяки!!! Первый мяч влетел потому, что кто-то должен был выходить на атакующего и забирать мяч у него!!! А остальные, как по учебнику, нехер вылезать из ворот на 100 метров!!!
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