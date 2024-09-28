Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

1+1 оформил нападающий Джон Кордоба.

– Мы очень счастливы. Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча, это очень нужно для становления команды.

– Всего лишь вторая домашняя победа «Краснодара» за всю историю существования клуба.

– Да, я помню, рад, что мы нарушили тенденцию без побед на протяжении шести с половиной лет.

– В конце матча вы продолжали верить в победу или предполагали уже, что матч закончится со счетом 0:0?

– Мы делали замены в атаку, высоко прессинговали. Игра чуть раскрылась, мы могли и проиграть, так как моменты были в обе стороны.